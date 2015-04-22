ظهور گروه های افراطی با چهره دینی تهدیدی برای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین صدیقی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا اظهارکرد: کشور افغانستان سال های زیادی است که از جنبه های مختلف از این ناامنی انسانی رنج می برد.

وی با تأکید بر اینکه دلایل این ناامنی ها باید مورد بررسی قرار گرفته و ریشه یابی شود، بیان کرد: چالش های موجود فرا روی مردم افغانستان یک بیماری است که مانع پیشرفت و تکامل آن ها شده است.

سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد با بیان اینکه امنیت یک ودیعه الهی برای هر انسان است، صرف نظر از اینکه این انسان به کدام رنگ تعلق داشته باشد، گفت: متاسفانه منطقه ما به دلایل مختلف از فقدان این نعمت الهی رنج می برد.

صدیقی به ظهور گروه های افراطی با چهره دینی در دنیا اشاره کرد و افزود: منطقه ما از این امر به شدت مورد تهدید است و مبارزه صادقانه کشورهای منطقه برای زدودن آن ضروری است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این تغییرات امروز جامعه، اثرات زیادی بر محیط زیست باقی گذاشته و تغییرات آب و هوایی متاثر از تکنولوژی ساخته دست بشر مشکلات زیادی به وجود آورده است.

سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد با بیان اینکه کشت و تولید مواد مخدر امروز به یک تجارت بین المللی تبدیل شده، بیان داشت: متاسفانه افغانستان به یک میدان عرضه و تولید این ماده تبدیل شده و دست های پنهان در گسترش و قاچاق این مواد بر این مشکل دامن زده است.

صدیقی ادامه داد: خرید و فروش مواد مخدر تهدید بین المللی است که با توجه به حسن همجواری و هم منطقه ای باید به آن توجه ویژه ای شود.

رشد و تعالی انسان در سایه امنیت حاصل می شود

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز در این همایش گفت: امنیت انسانی حقیقتی است که از منظر عقل، قرآن، روایات و قانون اساسی یک ضرورت و یکی از نیازهایی بوده که در هندسه رشد و تعالی شرط است.

حجت الاسلام علی رضایی با بیان اینکه رشد و تعالی در سایه امنیت حاصل می شود، عنوان داشت: امنیت انسانی یعنی جامعه ای که توجه به ابعاد گوناگون انسانی و خواسته ها و نیازهای آن داشته باشد.

وی ادامه داد: امنیت با توجه به ساحت های وجودی انسان، بخش های مختلفی دارد که به تناسب این ساحت ها انسانی نیاز به امنیت عاطفی، احساسی و ... دارد.