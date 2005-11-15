پشت پرده طرح موضوع عدم كفايت رييس جمهور / ناگفته هايي از سفر"تيجاني" به تهران/ اعضاي هيات مديره موسسه ايران / فمينيست هاي سرتراشيده! / سرمايه گذاري "اعتماد ملي" براي شوراها و خبرگان/ گنبد امام در صوفيه و...





گفته مي شود...

* "سيد محمد تيجاني" نويسنده معروف كتاب " آنگاه هدايت شدم" چند روزي را براي مرقد زيارت امام علي بن موسي الرضا (ع) و ديداربا برخي دوستان به ايران آمده بود. وي در نشستي مطبوعاتي گفت: به دليل آنكه مردم روستايي در فرانسه به نام" اكلي" تحت تاثير تبليغات و سخنراني هايم به مذهب شيعه گرويدند، به جرم تبليغ مذهب شيعه از اين كشور اخراج شدم.

وي افزود: "... من معتقدم حكومت ايران دارد با حكمت بالغه قدم بر مي دارد .... دوران دفاع هشت ساله شما نردبان ترقي و تعالي جمهوري اسلامي ايران بود .... در دهه هفتاد آيت الله صدرو در دهه هشتاد امام خميني بيشترين تاثير را بر من گذاشتند و الان به آيت الله خامنه اي و سيد حسن نصر الله عشق مي ورزم .... در ديداري كه سال ها قبل با آيت الله خامنه اي داشتم ايشان فرمودند كتاب آنگاه هدايت شدم كتاب شما نبوده بلكه نسخه اي از نفحات ولايي بوده كه بر قلم شما جاري شده است. تيجاني همچنين در اين گفتگو مي گويد: آمده بودم ايران كه احمدي نژاد را ببينم به نظرم جوان خوش فكر و ايده اي است. اما گويا برنامه فشرده اش اجازه اين ديدار را نداد. نامه ام را دادم به آقاي اشعري، مشاورش كه به دستش برساند."

* دولت آمريكا اخيرا اطلاعاتي را در اختيار برخي كشورها قرار داده كه در آن ادعا شده ايران در سالهاي 2001 تا 2003، انفجار كلاهك هسته اي مينياتوري در ارتفاع خاص را آزمايش كرده است!

* يكي از سوالات بازرسان آژانس از مسوولان هسته اي ، كسب اطلاع درباره مامور خريد قطعات برخي پروژه هاي هسته اي و قيمت آنها بوده است كه مسوولان كشورمان با استناد به مواد پادمان در پاسخ گفته اند اين سوالات در حيطه وظايف و اختيارات شما نيست.

* از سوي هيات امناي اين موسسه آقايان سعيدلو، اشعري، شفيعي سروستاني، بيژن مقدم و اسلامي فر، به عنوان اعضاي جديد هيئت مديره موسسه ايران انتخاب شده اند. ظاهرا قطعيت اين موضوع منوط به كسب نظر احمدي نژاد است.

* پس از آنكه يك وزير كابينه تحت فشار كميته اي مجبور به انتصاب يكي از معاونان خود مي شود، در جلسه معارفه اين معاون، حدود 15 نفر از بستگان وي همچون پسر و برادر همسر وي نيز حضور مي يابند كه اين امر حساسيت وزير را بر مي انگيزد و خطاب به معاون جديد مي گويد ظاهرا مراسم معارفه معاون و هيات مديره با هم برگزار مي شود.

* يكي از اعضاي ارشد هيات دولت، همسر خود را به عنوان بازرس ويژه مجموعه تحت مديريت خود منصوب كرده است.

* يكي از بنيادهاي جديد التاسيس فرهنگي كشور كه توسط جمعي از اعضاي جبهه دوم خرداد تاسيس شده است، اقدام به خريد ساختمان هايي به عنوان دفتر در دبي و انگليس نموده است.

* در تجمعي كه اخيرا جمعي 50 نفره از زنان فمينيست در حد فاصل خيابان فخر رازي تا ميدان انقلاب برگزار كردند، برخي زنان شركت كننده با موهاي تراشيده در مراسم حاضر شدند!

* پس از آنكه يكي از اعضاي هيات دولت در نمايشگاهي صنعتي به جاي سخنراني، شروع به قرائت دكلمه مي نمايد، اعضاي حاضر در جلسه مي گويند اي كاش اين مسوول مجري گري جلسه را هم به عهده مي گرفت چون با اجراي گرم خود، اين همايش را از سردي خارج مي كرد.

* يكي از فرماندهان ارشد سپاه، طي سخناني ميزان تلفات آمريكائيان در عراق را بيش از چهار هزار نفر اعلام كرد. وي همچنين از نقش دولت انگليس در تحريك قوميت ها به خصوص پان عربيست ها پرده برداشته و گفته است اسنادي از آموزش نيروهاي پان عربيست در جنوب عراق و تجهيز آنان به دست نيروهاي انگليسي در دست داريم.

* در جلسه تعدادي از اعضاي برخي احزاب جبهه دوم خرداد با يك نماينده مجلس هفتم كه وابسته به فراكسيون اقليت مي باشد، از وي مي خواهند كه پروژه طرح عدم كفايت رئيس جمهور را به دليل سقوط ارزش سهام، تعويض 6 مدير عامل بانك و سخنان احمدي نژاد در همايش جهان بدون صهيونيزم كليد بزند. پس از آنكه خبر اين نشست به گوش يكي از اعضاي ارشد فراكسيون اقليت مي رسد وي در تماس با اين نماينده كه در مجلس ششم هم حضور داشته، با پرخاش و تندي مي گويد اگر قدمي در جهت تضعيف دولت برداري تمام سوابق و عملكرد منفي ات را افشا مي كنم.

* پس از مقاومت يكي از وزراي كابينه در برابر خواسته هاي غير قانوني تعداد انگشت شماري از نمايندگان مجلس، نامه اي توسط اين نمايندگان تهيه شده تا با جمع آوري تعدادي امضا، وزيري كه به زياده خواهي آنها پاسخ نه گفته، استيضاح شود.

* گروهي از مردم استان ... نسبت به انتصاب يك مدير اين استان اعتراض كردند. اين افراد گفته اند شخصي كه پدر وي نماينده مجلس رژيم پهلوي بوده، صلاحيت احراز مناصب بالا را ندارد.

* يكي از نمايندگان مجلس با سفري به انگليس درصدد اخذ اقامت دائم و يا حقوق شهروندي براي پسر خود برآمده است.

* عدم حضور محمد علي ابطحي در بنياد باران، سوال ها و ابهاماتي را در ميان نيروهاي جبهه دوم خرداد به وجود آورده است.

* يكي از شهرداران اسبق تهران به دليل صدور دستور خلاف قانون و تضييع وجوه عمومي، به شش ماه انفصال از خدمات دولتي و جريمه نقدي محكوم گرديد. وي هم اكنون نيز داراي يك پست مهم دولتي است.

* بر اساس گزارش يك نهاد نظارتي، 5/1 ميليارد ريال اختلاس در يكي از واحدهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است.

* يكي از مديران ارشد وزارت كشور، در پست خود ابقاء شد. وي كه در جريان برگزاري انتخابات به دليل فعاليت غير قانوني به نفع كانديدايي دستگير شده بود در بعدازظهر روز سوم تير و در گفتگو با يكي از خبرگزاري هاي كشور گفت: نتيجه اين انتخابات با تقلب رقم مي خورد. ناظرين شوراي نگهبان دخالت هاي شديدي داشته اند. آنها تعرفه مي نوشتند، شناسنامه ها را كنترل و دستور صادر مي كردند.

* محسن ميردامادي از اعضاي موثر حزب مشاركت اخيرا در جلسه شوراي مركزي اين حزب گفته است: من مخالف تشكيل جبهه دموكراسي خواهي هستم. تنها دو گروه مشاركت و نهضت آزادي از اين جبهه حمايت كرده اند كه اگر دو گروه شوند ديگر قالب جبهه اي نخواهد داشت. در ضمن چرا حزب مشاركتي كه 290 دفتر در سراسر كشور دارد با گروه 35 تا 40 نفره نهضت آزادي بايد داراي حق راي برابر و در يك جايگاه قرار گيرند.

* پس از حضور خانواده هاي چهار ديپلمات ربوده شده ايراني در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، و ارائه گزارشي از پيگيري هاي انجام شده در طي سالهاي گذشته كه مسووليت آن با فردي ذي نفوذ در يكي از وزارتخانه ها بوده، معلوم گرديد كه مسوول اين پرونده عليرغم دريافت مبالغ قابل توجهي از دولت، همكاري و پيگيري هاي لازم را از خود نشان نداده است.

* پرونده يكي از مسوولان قوه قضائيه در دستور كار سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است.

* وضعيت مالي يكي از شركت هاي بيمه به شدت بحراني شده است. اخيرا در هيات مديره اين شركت درگيري هاي شديدي رخ داده و اعضاي حاضر، علت اصلي اين ركود و نزول سهام شركت مزبور را سياسي عمل كردن مدير عامل آن كه ارتباط نزديكي با جبهه مشاركت دارد عنوان كرده اند.

* طرح گنبد حرم حضرت امام خميني (ره) به عنوان نماد صلح و دوستي جمهوري اسلامي ايران در پارك صلح و دوستي شهر صوفيه بلغارستان نصب خواهد شد.

* در جلسه شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، مقرر شده كه تمام پتانسيل و انرژي اين حزب مصروف انتخابات شوراها وخبرگان رهبري شود.

* يكي از بازيگران مشهور سينما قراردادي به مبلغ 300 هزار دلار براي تبليغ محصولات يك شركت كره اي امضا كرده است.

* نحوه هزينه درآمدهاي دانشگاه آزاد در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته است.

* به دنبال درج خبري در « گفته مي شود » شماره گذشته كه در آن به برخي سوابق كاري مهندس مفيدي، اشاره شده بود، روابط عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با ارسال نامه اي به خبرگزاري «مهر» اعلام كرد كه در سوابق كاري آقاي مفيدي ، استانداري خراسان وجود ندارد. اين روابط عمومي همچنين مدير عامل جديد سازمان گسترش را فارغ از گرايشات سياسي و حزبي معرفي كرده است. "مهر" از تلاش اين روابط عمومي براي شفاف شدن فضاي اطلاع رساني سپاسگذار است.