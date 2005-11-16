دانشجويان دچار انزواي پژوهشي هستند // 44 درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به پژوهش مي پردازند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر عليرضا زالي افزود: اين دانشگاه با عمري 19 ساله در بخش علوم پزشكي هويتي جديد يافته است و از جمله دانشگاه هاي تيپ يك محسوب مي شود.

دانشگاه هاي ما افرادي را آموزش مي دهند كه براي آن ها آينده كاري پيش بيني نشده است در صورتي كه بايد نيروي انساني مولد و كارا و خلاق ايجاد كنيم

وي تاكيد كرد: يك هزار و 92 عضو هيات علمي با معدل سني 47 سال كه آميزه اي از پيشكسوت و نيروهاي جوان را به وجود آورده اند در 9 منطقه تهران كه جمعيتي حدود 5 ميليون و 300 هزار نفر را تحت پوشش خدمات بهداشتي درماني قرار داده، فعاليت مي كنند.

زالي اظهار داشت: 140 هزار روستايي نيز با تعريف خاص خود جزء اين جمعيت محسوب مي شوند. 8 دانشكده و 15 مركز تحقيقات مصوب در اين دانشگاه وجود دارد كه روزانه 100 هزار عمل جراحي در آن ها انجام مي شود و 56 تا 75 درصد تخت هاي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه است و حجم وسيعي از خدمات سرپايي انجام مي شود.

وي خاطرنشان كرد: بسياري از كشورهاي پيشرفته راه خود را از طريق فروش دانش تأمين مي كنند. امكان ارتقاء سطح سلامت بدون دفع فقر فراهم نمي شود. دانشگاه هاي ما افرادي را آموزش مي دهند كه براي آن ها آينده كاري پيش بيني نشده است در صورتي كه بايد نيروي انساني مولد و كارا و خلاق ايجاد كنيم.

در حال حاضر دانشجويان دچار يك انزواي پژوهشي هستند و بايد با فعال كردن آنها در كميته هاي مختلف مشاركت آن ها را ارتقا دهيم اما نبايد به علوم پايه محدود شد

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به مشكلات پژوهش در كشور تصريح كرد: مشكل پژوهش در كشور پراكنده و غير كاربردي بودن آن است و فاصله زيادي با جامعه و صنعت دارد. در حالي كه پژوهش در علوم پزشكي بايد جامعه نگر باشد. همچنين دستيابي به بيوتكنولوژي و چند محوري بودن در بخش پژوهش از جمله الزامات دانشگاه است.

زالي افزود: در حال حاضر دانشجويان دچار يك انزواي پژوهشي هستند و بايد با فعال كردن آنها در كميته هاي مختلف مشاركت آن ها را ارتقا دهيم اما نبايد به علوم پايه محدود شد.

وي تاكيد كرد: بايد تحقيقات باليني را نيز مورد توجه قرار داد.

اين مقام مسئول اظهار داشت: در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 44 درصد از اعضاي هيات علمي به پژوهش مي پردازند اما تنها 5/19 درصد آنها منتشر شده است در صورتي كه بايد از ظرفيت هاي اين افراد بيشتر استفاده كرد.

در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 44 درصد از اعضاي هيات علمي به پژوهش مي پردازند اما تنها 5/19 درصد آنها منتشر شده است در صورتي كه بايد از ظرفيت هاي اين افراد بيشتر استفاده كرد

وي لزوم اجراي صحيح نظام ارجاع در حوزه سلامت را بهترين راه براي عبور از وضعيت فعلي دانست و تاكيد كرد: متاسفانه سامانه بهداشت و درماني در كشور جدا از هم قرار گرفته اند كه همكاري اين دو با يكديگر مي تواند در بخش سلامت موثر باشد.

زالي گفت: در برنامه هاي دانشگاه شهيد بهشتي بايد علاوه بر توجه به چشم انداز 20 ساله به سند زيست فناوري نيز توجه داشت زيرا هدف نهايي پيشگامي در همه سطوح است.همچنين كاهش دوره هاي كارداني و افزايش دوره هاي فوق تخصصي از مهمترين مسووليت هاي دانشگاه است.

برنامه اصلاحات آموزش پزشكي براي دانشجويان ورودي 84 به صورت آزمايشي اجرا شده است كه در پايان آذرماه توسط مركز مطالعات و توسعه پزشكي دانشگاه بررسي مي شود

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ادامه داد: در كنار بحث درماني و بهداشتي بايد نگاه دوباره اي به علوم رفتاري داشت، ايدز و فقر تا زماني كه توجه مناسبي به علوم رفتاري نشود به طور كامل و ريشه اي حل نمي شود.

اين مقام مسئول تاكيد كرد: برنامه اصلاحات آموزش پزشكي براي دانشجويان ورودي 84 به صورت آزمايشي اجرا شده است و در پايان آذرماه توسط مركز مطالعات و توسعه پزشكي دانشگاه بررسي مي شود.

وي تصريح كرد: رسالت بهداشتي اين دانشگاه نيز بسيار وسيع است. در حال حاضر بررسي وضعيت سلامت و بهداشتي يك ميليون دانش آموز منطقه تحت پوشش دانشگاه شهيد بهشتي بر عهده ما است كه پتانسيل عظيمي از نظر آموزش و پژوهش و بخش سلامت هستند و بايد تا پايان سال 84 نيز عوامل خطرساز جامعه تحت پوشش را در مراكز تحقيقاتي شناسايي كنيم.