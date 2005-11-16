برنامه كوتاه مدت رفع مشكلات بورس تدوين مي شود

محمد شاهي عربلو درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص نتايج جلسه مشترك دولت ومجلس براي رفع مشكلات بورس گفت: درهفته گذشته مقررشد كميته سامان دهي اقتصادي با حضورتيم اقتصادي دولت براي بررسي برنامه هاي اقتصادي دولت تشكيل شود.

وي افزود: اين كميته به منظورهماهنگي دولت ومجلس براي اجراي سياست هاي واصلاحات اقتصادي تشكيل شده كه اميداوريم نتايج سازنده اي داشته باشد.

شاهي عربلوخاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس درمورد برخي مصوبات وتصميمات اقتصادي دولت شبهات و نظراتي دارند كه با تشكيل اين جلسات هم درصورت لزوم لايحه ها ومصوبات دولت اصلاح ويا شبهات نمايندگان دربكارگيري اين سياست ها برطرف مي گردد.

وي با بيان اينكه تشكيل اين كميته به نهادينه كردن ديدگاه هاي نمايندگان درتصميمات دولت تاثيرزيادي خواهد داشت،اظهارداشت:موضوعات مختلفي دراين جلسات مطرح مي شود كه در اولين جلسه مشكلات بورس با حضور وزيراموراقتصاد دارايي،قائم مقام وزرات اقتصاد ودارايي،رييس هيئت مديره بورس،نماينده بانك مركزي ودبير كل بورس بررسي شد.

عربلوتاكيد كرد: پس از ارائه گزارش بورس توسط وزيرامور اقتصاد ودارايي مقررشد كميته هاي تخصصي براي بررسي علل افت شاخص هاي بورس تشكيل وگزارش نهايي آن در جلسات عمومي كميته مطرح شود.

وي با اشاره به گستردگي عوامل تاثيرگذاربر روي بازارسرمايه،تصريح كرد: پس از تجزيه وتحليل گزارش نهايي راه كاري علمي وعملي مشخص وبرنامه كوتاه مدتي براي عادي كردن شرايط بورس وجلوگيري از تكرارمشكلات تدوين خواهد شد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس ازتمام صاحبنظران وكارشناسان بورس درخواست كرد نظريات وپيشنها دهاي خود را به صورت مكتوب به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال و دولت ومجلس را براي حل اين مشكلات ياري نمايند.

وي افزود: كارشناساني كه مايلند به صورت حضوري در جلسات كميته پيشنهادهاي خود را ارائه كنند نيزمي توانند با تماس وهماهنگي با كميسيون اقتصادي مجلس درجلسات كميته شركت نمايند.