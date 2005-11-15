همايش "چشم انداز 20 ساله ، برنامه دانشگاه" برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مجيد يارمند در نخستين همايش "چشم انداز 20 ساله، برنامه دانشگاه" كه در تالار ابن سينا دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: با تقويت نظام بيمه درماني و تكميل آن مي توان در اين راه قدم هاي موثري برداشت كه از آن جمله مي توان به اصلاح نظام تعرفه و سرانه به طور همه جانبه، تكميل اركان نظارت و تعيين حدود تصدي دولت اشاره كرد .

وي دستيابي به اهداف موجود در چشم انداز20 ساله كشور در بخش سلامت را در گرو تأمين امنيت غذايي كشور، كاهش مخاطرات و ارتقاء كيفيت خدمات سلامت دانست و اضافه كرد : دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و افزايش شاخص مشاركت عادلانه مردم نيز تنها از راه افزايش رشد فعلي توليد ناخالص ملي ميسر مي شود.

وي خاطرنشان كرد : آينده هاي ممكن در افق چشم انداز 20 ساله در بهداشت و درمان تنها با رشد متعادل رخ مي دهد.

همچنين در اين همايش دكتر "عليرضا زالي" رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان يكي از مجريان عملياتي كردن چشم انداز 20 ساله كشور در صف اول مديريت استراتژيك كشور قرار دارد. اين دانشگاه با قدمت 44 ساله، توانسته در بخش علوم پزشكي با عمري 19 ساله يك هويت جديد يافته است.

وي افزود: چشم انداز 20 ساله يك افق مشخصي را ترسيم كرده كه در اين سند بخش عمده اي به آموزش، دانش، پژوهش و سلامت اختصاص داده است.

زالي تصريح كرد: براي تحقق چشم انداز 20 ساله، دانشگاه ها بايد وظايف خود را به خوبي تبيين كنند زيرا در اين غير صورت با وضعيتي مواجه مي شويم كه چرخه پژوهشي نازا مي شود و توليد مغفول مي ماند.