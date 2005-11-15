قتل "ادواردو" در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل بررسي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در متن اين طومار آمده است: براساس شواهد و قرائن و مدرك مسلم موجود، آقاي ادواردو آنيلي فرزند رييس كمپاني فيات ايتاليا در جواني به اسلام گرويده و همواره بر دين اسلام پايبند بوده است. به همين لحاظ نيز توسط خانواده ‌اش منزوي شده و تحت فشار‌هاي زيادي قرار گرفته است. شاهدان عيني به نقل از خود ادواردو نقل كرد‌ ه‌اند كه او صهيونيست ‌ها را عامل توطئه عليه جان خويش مي‌ دانست و بيم آن را داشت كه آنها او را به قتل برسانند و آن را به خودكشي، سانحه يا بيماري نسبت دهند، زيرا صهيونيست‌ ها تحمل انتقال آن همه ثروت به يك فرد مسلمان را نداشتند.

شوهر اول خواهر ادواردو يك يهودي صهيونيست بوده و لذا سهم ادواردو در آينده به فرزندان خواهر ادواردو خواهد رسيد كه نيمي از آنان يهودي هستند و در حقيقت مديريت فيات در آينده برعهده‌ آنان خواهد بود.

در حقيقت با مرگ ادواردو، يك كودتاي اقتصادي رخ مي ‌دهد و فيات در آينده از مديريت مسيحي ‌ها خارج شده و نه تنها به دست ادواردوي مسلمان نرسيد بله به يهوديان صهيونيست منتقل خواهد شد.

ما امضاء كنندگان اين طومار تقاضا داريم موضوع ادواردو و احتمال قتل او به دليل عقايد مذهبيش مورد بررسي نمايندگان سازمان ملل متحد، به ويژه كميسيون حقوق بشر آن سازمان قرار گيرد. همچنين خواستار فراهم شدن زمينه‌ دفن جسد او در قبرستان مسلمانان هستيم.

ادواردو هم اكنون در يك كليسا به عنوان يك مسيحي دفن شده است و امكان حضور مسلمانان نيز بر مزار او وجود ندارد.

دانشجويان همچنين يك حلقه فيلم مستند ادواردو و تصوير دستخط او به ايتاليايي و انگليسي كه نشان دهنده‌ مسلمان بودن اوست را براي عنان ارسال كرده اند.