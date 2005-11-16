خلاء جشنواره امام رضا (ع) مشهود بود

غلامحسين مظفري در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" ، در مشهد با بيان اين مطلب افزود: اين جشنواره مي تواند در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تأثير گذار باشد.

وي با اشاره به بازديد 18 ميليوني بازديد كننده از ايالت «باواريا» در آلمان در سالروز جشن حضرت مسيح (ع) گفت : اين موضوع سبب رونق اقتصادي اين ايالت شده است.

غلامحسين مظفري با تأكيد بر برگزاري جشنواره اي در شأن حضرت رضا و به دور از اسراف اضافه كرد : در قالب اين جشنواره مي توان به تقويت باورهاي مذهبي همت گمارد.

سومين جشنواره فرهنگي هنري امام رضا (ع) از تاريخ 13 لغايت 22 آذرماه در ده استان كشور به مدت 10 روز برگزار مي شود.

