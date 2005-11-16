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۲۵ آبان ۱۳۸۴، ۸:۰۸

وزارت ارشاد و تدارك جشنواره اي " ملي " براي ادبيات - 3

علي بابا چاهي : نفس خبر برگزاري جشنواره ملي براي ادبيات ، به نوعي هوشياري فرهنگي معطوف است

علي بابا چاهي : نفس خبر برگزاري جشنواره ملي براي ادبيات ، به نوعي هوشياري فرهنگي معطوف است

علي بابا چاهي - شاعر ، گفت : براي من اين طرح ، كلي و مبهم به نظر مي رسد ، در عين حال گمان مي كنم اگر مولفه ها و اهداف اين جشنواره ملي مبتني بر جنبه هاي رسمي - تبليغاتي نباشد ، توفيق اين جشنواره و تضمين و تامين شكوفايي ادبيات ايران در سطح جهان بيشتر خواهد بود .

 




اين شاعر، درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : به نظر مي رسد تا اين مقطع ، جشنواره هاي سينمايي از خطر وجوه تبليغاتي ، كما بيش جسته اند ، هرچند جا براي تكوين آثاري كه خمير مايه سفارشي هم داشته باشد باز است .

علي بابا چاهي خاطرنشان كرد : وقتي صحبت از ملي بودن جشنواره اي ادبي در ميان است ، مسئوليت پيشنهاد كنندگان و برگزاركنندگان قدري سنگين ترمي شود ، چرا كه واژه ملي بايد به دقت تعريف شود تا درمسيركار، مشكلي جدي پيش نيايد . به نظر مي رسد كه در وهله نخست بايد براي برنامه ريزي و يا فراخواني گزينشي از ميان افراد صاحبنظردرطيف هاي مختلف صورت گيرد كه معيار انتخاب بر اساس ميزان خلاقيت ادبي و تجربه هاي فرهنگي آنان باشد ، طبعا خط كشي در اين ميان نبايد نقشي داشته باشد .

اين شاعر معاصريادآور شد : گاه ديده مي شود آنتولوژي هايي از شعرايران دربرخي از كشورهاي همسايه تدوين شده كه مشاورمولف  اصلا صاحب صلاحيت نبوده ، در نتيجه نشانه اي ازچهره واقعي ادبيات درآنها ديده نمي شود وكفه جنبه رسمي اثراز آن جهت سنگين تر است كه براي اين كار احتمالا از طرف كساني هزينه اي صورت گرفته است .

بابا چاهي يادآور شد : به هر صورت نفس خبراميدواركننده و به نوعي هوشياري فرهنگي معطوف است و نتيجه اين كارحداقل تبادل فرهنگي بين روشنفكران ايران وجهان وايجاد امكان براي درخشش چهره هايي در سطح جهاني برمبناي خلاقيت هنري و فرهنگي آنان خواهد بود .

علي بابا چاهي در پايان گفت و گو با مهر گفت : به هر صورت بهتر است نيمه پر ليوان را ببنيم اما به شرطي كه كابوس واژه " سانسور " درخوابهايمان جايي نداشته باشد .
کد مطلب 254153

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