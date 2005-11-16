منامه بر حمايت از بيروت تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، فواد سنيوره نخست وزير لبنان روز گذشته طي ديداري وارد منامه پايتخت بحرين شد. در اين ديدار، مقامات بلندپايه بحرين بر حمايت و پشتباني لبنان براي برقراري ثبات در منطقه تاكيد كردند.

شيخ خليفه بن سلمان پس ازديدار با سنيوره بر حمايت كشورش براي تشكيل كنفرانس حمايت از لبنان و اجراي هر آنچه كه براي رشد و پيشرفت اقتصادي اين كشور تاثيرگذار است ، تاكيد كرد.

انتظار مي رود كنفرانس حمايت از لبنان در آغاز سال آتي در بيروت به منظور دستيابي به پشتيباني اقتصادي و مالي براي لبنان و همچنين با هدف عبور از وضعيت كنوني دشوار اقتصادي اين كشور برگزار شود.

يك مقام بلند پايه بحرين تاكيد كرد مذاكراتي كه با سنيوره انجام شد حول محور مسائل مختلف از جمله حفظ امنيت و ثبات در اين كشور و در ديگر كشورهاي عربي بود.

در ديدار حمد بن عيسي ال خليفه پادشاه بحرين با سنيوره ، دوطرف بر ضرورت رايزني ها بين دو كشور به منظور تقويت روابط دوجانبه در تمامي زمينه ها تاكيد كردند.

سفر سنيوره به بحرين در چارچوب سفرهاي وي به كشورهاي عربي انجام شد كه تاكنون به كشورهاي عربستان سعودي ، كويت ، سوريه ، امارات و قطر انجام شده است.

نخست وزير لبنان درحالي به بحرين صورت گرفت كه بشار اسد رئيس جمهوري سوريه روز دهم ماه جاري نوامبر (19 آبان) طي سخنراني سياسي در دانشگاه دمشق به شدت از سنيوره و سعد الحريري پسر رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان كه در فوريه سال گذشته ( بهمن ماه ) ترور شد ، انتقاد كرد.

همچنين اين سفر چند روز پس از برگزاري همايش آينده در منامه كه با حضور نمايندگان گروه كشورهاي هشت و نمايندگان كشورهاي خاورميانه و اروپا انجام شد كه هدف از آن بررسي چگونگي اصلاحات و همچنين بررسي راهكارهاي گسترش دمكراسي در خاورميانه اعلام شده است.

نشست بين المللي حمايت از لبنان در ماه سپتامبر( شهريورماه ) گذشته با حضور كاندوليزا رايس ، جك استراو، فيليپ دوست بلازي ، سرگئي لاوروف ،جان فرانكو فراتيني ، سعود الفيصل، احمد ابوالغيط وزيران امور خارجه آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه ، ايتاليا، عربستان، مصر و كوفي عنان دبير كل سازمان ملل، پل ولفوويتز رئيس بانك جهاني، خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و فواد سنيوره در حاشيه اجلاس ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك برگزار شد.

شركت كنندگان در اين نشست، در بيانيه پاياني بر ضرورت اجراي كامل قطعنامه 1559 شوراي امنيت تاكيد كردند.

در اين بيانيه شركت كنندگان قول دادند از دولت فواد سنيوره نخست وزير لبنان و اصلاحات حمايت كنند ولي از كشورهاي منطقه و در راس آن از سوريه خواستند به حاكميت و استقلال لبنان به طور كامل احترام بگذارند.

براساس اين بيانيه، شركت كنندگان بر تصميم جامعه بين المللي مبني بر تضمين پايان دادن به دخالت عناصرخارجي در امور داخلي لبنان، حمايت از همه طرف هاي داخلي در لبنان و نيز حمايت از اصلاحات سياسي مسالمت آميز و ثبات منطقه براساس قطعنامه 1559 تاكيد كردند.