آتش سوزي در كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، اين آتش سوزي در ساعت 30/4 بامداد روي داد و بلافاصله توسط نگهبانان به ماموران آتش نشاني اطلاع داده شد.
علت آتش سوزي در دست بررسي است.
خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.
بامداد امروز در جريان آتش سوزي در دانشگاه تهران، بخشهايي از كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي اين دانشگاه در آتش سوخت.
به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، اين آتش سوزي در ساعت 30/4 بامداد روي داد و بلافاصله توسط نگهبانان به ماموران آتش نشاني اطلاع داده شد.
علت آتش سوزي در دست بررسي است.
خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.
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