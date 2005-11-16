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۲۵ آبان ۱۳۸۴، ۸:۴۴

بامداد امروز روي داد ؛

آتش سوزي در كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران

آتش سوزي در كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران

بامداد امروز در جريان آتش سوزي در دانشگاه تهران، بخش‌هايي از كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي اين دانشگاه در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، اين آتش سوزي در ساعت 30/4 بامداد روي داد و بلافاصله توسط نگهبانان به ماموران آتش نشاني اطلاع داده شد.

علت آتش سوزي در دست بررسي است.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود. 

کد مطلب 254162

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