آتش سوزي در كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، اين آتش سوزي در ساعت 30/4 بامداد روي داد و بلافاصله توسط نگهبانان به ماموران آتش نشاني اطلاع داده شد.

علت آتش سوزي در دست بررسي است.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.