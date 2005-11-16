تامين منافع ملي بدون مشاركت عمومي و همبستگي امكان ‌پذير نيست/ مهمترين نياز كنوني جامعه حفظ وحدت است

به گزارش خبرنگار سياسي " مهر"، دكتر روحاني كه شب گذشته در نوزدهمين همايش سراسري ائمه جمعه كشور سخن مي گفت، افزود: وحدت همه آحاد جامعه و حضور آنان در همه عرصه هاي سياسي ، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ضروري ترين عناصر براي حفظ نظام و ايستادگي در برابر دشمنان كشور و ملت است.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: مشاركت همگاني و وحدت حقيقي آن است كه آحاد ملت در همه مقاطع احساس كنند كه كشور و حاكميت در مالكيت آنها و صيانت از تماميت ارضي و نظام مهمترين وظيفه آنان است.

وي ايجاد اختلاف و تفرقه و ياس و نا اميد در ميان ملت ها را از ابزارها و برنامه هاي دشمنان پيشرفت و تعالي ملل مستقل جهان عنوان كرد و همبستگي ملي و مشاركت عمومي را در شرايط امروز ، يك ضرورت خدشه ناپذير خواند.

روحاني ادامه داد: در ادوار گذشته همواره بر وحدت ، وفاق و امت واحده و مشاركت ملي در عرصه هاي مختلف تاكيد مي شد، اما در وضعيت فعلي ايران اسلامي اين مقوله ها از اهميت بيشتري برخوردار است.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين كه مقايسه دولت هاي گذشته با دولت جديد ، سختي شرايط داخلي و خارجي در حال حاضر را اثبات مي كند، گفت: 16 سال پيش كه هاشمي رفسنجاني مسئوليت اجرايي كشور را بر عهده گرفت ، جهانيان از دولت امر به عنوان دولت ميانه رو و عملگرا ياد مي كردند و تدابير دولت در پايان دادن به جنگ ايران و عراق و موضع درست ، عاقلانه و مدبرانه جمهوري اسلامي در قبال حمله عراق به كويت باعث شد چهره دولت وي تا حدي مقبول باشد.

وي افزود: از نظرداخلي نيز بعد از جنگ ، بحث سازندگي و جبران خسارات ناشي از آن و بازگشت آوارگان جنگ زده به مناطق زندگي اوليه خود و راه اندازي كارخانجات در جهت رونق اقتصادي و اجراي برنامه اول 5 ساله توسعه كشور مطرح شد و گفتمان توسعه و سازندگي در كشور مسلط شد.

روحاني اضافه كرد: هنگامي كه در دوم خرداد 76 خاتمي اداره اجرايي كشور را عهده دار شد، باز هم دنيا چهره اي مقبول از دولت وي كه به دنبال توسعه سياسي و آزادي بيشتر اجتماعي بود تصور كرد و در داخل هم اگر چه عده اي احساس نگراني مي كردند ، اما بسياري از مردم به ويژه نسل جوان و فرهيختگان كه احساس مي كردند مي توانند توسعه را پيگيري كنند، با آرامش و اطمينان امور جاري را پيگيري مي كردند.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت كه بارها سخنانش مورد اعتراض جمعي از ائمه جمعه حاضر در جلسه قرار گرفت و قطع شد، ادامه داد: امروز با فشارهاي جديد مواجه هستيم و ارائه چهره اي ديگر از دولت جديد در آغاز كار كابينه ، شرايط را سخت كرده كه راه مواجهه با اين مساله وحدت است.

روحاني افزود: اكنون كه دشمنان قصد دارند دولت را دولت نظامي و امنيتي معرفي كنند و عده اي در داخل به گونه اي كه سرنوشت اقتصادي كشور را متحول مي كند، مردم را مي ترسانند و اميد و نشاط آنان را تحت تاثير رفتارهاي خود قرار مي دهند، بايد بيش از پيش همه آحاد جامعه را به وحدت و اتحاد دعوت نماييم.

وي خاطرنشان كرد: كه مباحث وي فراتر از پرداختن به افراد و هويت حقيقي سران قوا و بحث از امنيت ملي ، مصالح كشور و منافع عمومي است.

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در ادامه سخنانش اظهار داشت: در طول 3 ماه اخير ، دو بار بحث ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح شد؛ يك بار به خاطر سو استفاده غرب از سخنان رييس جمهوري كه براي نخستين مرتبه شوراي حكام بيانيه اي را به اتفاق آرا عليه جمهوري اسلامي تصويب كرد و بار ديگر در شهريور ماه كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه خود درباره كشورمان مساله شوراي امنيت را مطرح كرد.

روحاني با تاكيد بر وحدت ملي و حضور مردم در عرصه هاي مختلف كشور در جهت مقاومت در برابر دشمنان و پاسداري از نظام جمهوري اسلامي ايران متذكر شد كه مشاركت عمومي منحصر به مساله " انتخابات " نمي شود.

وي تاكيد كرد: انتخابات مساله مهم و سرنوشت ساز است و حضور مردم پاي صندوق آرا موجب اقتدار نظام و ياس دشمنان و اميدواري دوستان ما در سراسردنيا مي شود ، اما مشاركت واقعي اين است كه مردم در همه مقاطع احساس كنند كه كشورو حاكميت متعلق به آنها است.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك ، استمرار ، كار آمدي ، اثر بخشي ، قانونمندي و هدفداري ، آزادانه و داوطلبانه بودن را از معيارهاي مشاركت مطلوب دانست و افزود: بدترين نوع مشاركت عمومي مشاركتي است كه به تعبير محققين و صاحبان نظر ، مقطعي و طوفاني باشد.

روحاني ادامه داد: از نظر برخي جامعه شناسان و پژوهشگران علم سياست، برخي دولت ها براي تزين كارهاي خود دنبال مشاركت هستند، دسته اي ديگراز دولت مردان با مردم مشورت كرده و تلاش مي كنند پاره اي از ديدگاههاي آنها را اجرا نمايند ، اما كاهش هزينه ها براي آنها مهم تر است. و دسته سوم كشورها صاحب مشاركت واقعي هستند و مردم مي توانند در تصميم گيريها و تصميم سازي ها دخالت كنند.

وي در عين حال اين نوع نگرش كه متعلق به انديشمندان پست مدرن است را به ديدگاه اسلام در بحث مردمسالاري نزديك دانست كه مي گويد " در دنياي امروز دولتي موفق است كه مردم راشريك دولت مردان در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها نداند، بلكه دولت را سهيم در تصميمات ملت نمايد."

دبير سابق شورايعالي امنيت ملي ياد آور شد: با نصحيت و توصيه و فعاليت هاي مقطعي نمي توان مردم را در اداره امور كشور سهيم كرد، بلكه بايد به آنان انگيزه لازم تزريق شود تا مردم احساس كنند كه در برابر حضور خود در صحنه پاداش مي گيرند.

روحاني افزود: مردم بايد احساس كنند نظر آنها در سرنوشت كشور اداره امور موثر و كار آمد است و اين مساله نيازمند آن است كه مسئولان به آنها تضمين دهند ديدگاه هايش ان را با سلامت به كار خواهند بست.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام آماده كردن افكار عمومي ، آگاهي بخشي به جامعه از طريق ارائه اطلاعات لازم به مردم در همه حوزه ها را از پيش نياز هاي تحقق همبستگي ملي و مشاركت عمومي دانست.

روحاني همچنين ايجاد احساس مالكيت نسبت به امور كشور در مردم ، سهولت در تبادل نظر در صحنه فرهنگ، ايجاد نشاط در جامعه و خروج مردم از انزوا ، كاهش منازعات سياسي و افزايش اقتدار ملي را از آثار مثبت همبستگي ملي و مشاركت عمومي عنوان كرد.

وي كه جلوگيري از زيرزميني شدن فعاليت هاي سياسي در كشور را از ديگر نتايج وحدت و مشاركت بر شمرد ، در اين خصوص توضيح داد: بايد با استفاده از ظرفيت همه گروهها و احزاب معتقد به رهبري ، قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي مانع از انباشت مطالبات و زيرزميني شدن فعاليت سياسي آنها شد.

اگر همه اعضاي احزاب و گروههاي قانوني و افراد مختلف كشور در صحنه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي حضور داشته و فعالانه در امور مشاركت نمايند، چنانچه خداي ناكرده كشور با بحران مواجه شد و يا دشمنان قصد داشتند براي ما بحران سازي نمايند، همه در مقابل با توطئه هاي استكبار مقابل خواهند كرد.

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اين كه احتمال دارد در آينده دچار بحران شويم ، بهترين وسيله پيشگيري از بحران هاي احتمالي را مشاركت عمومي و همبستگي ملي دانست و از " انقلاب اسلامي " و " دوران 8 ساله دفاع مقدس " به عنوان نمونه هاي گرانبها از وحدت و حضور همگاني ملت ايران در صحنه ياد كرد.

روحاني گفت: وفاق و همبستگي ، اشتراك همه افراد جامعه براي دستيابي به آرمانها و مقاصد مشترك است كه پايين ترين سطح آن تحقق زندگي مسالمت آميز در جامعه و بالاترين نتيجه اين در هم آميختگي اجتماعي و همسويي ملي دستيابي به اجماع نظر در مسال اساسي كشور است.

وي همچنين خاطرنشان شد: بالاترين وفاق در جامعه ، و فاق ارزشي و برترين شكاف ، رخنه ميان حكومت و ملت در نوع ارزش ها است و رسانه ها وروحانيت به ويژه ائمه جمعه بايد با ايفاي نقش مطلوب خود در اين زمينه ، بنيادها و مباني ايجاد ارزش ها و آرمانهاي واحد را پي ريزي نمايند.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك در ادامه ، اقتدار ملي ، ثبات سياسي ، منافع مشترك ، عدالت اجتماعي و رفع تبعيض و انحصار ، قاعده مند كردن رقابت هاي سياسي ، مشاركت اجتماعي ، رفع اختلافات و ادغام اقوام در راستاي صيانت از منافع ملي و بالاخره هويت اسلامي و ملي براي سرزمين را از عوامل موثر در ايجاد وحدت و تحقق مشاركت دانست.

ابهام مفهومي در منافع ملي و مصالح عمومي ، ترجيح منافع حزبي و جناحي بر منافع ملي ، نمادهاي بيگانه در جامعه ، عدم انتقال ارزشها به نسل بعد ، عدم تحمل و نقد پذيري ، مساله جهاني شدن ، فقدان وفاق در ميان نخبگان ، ضعف ارتباطات ملت و بالاخره توطئه هاي بيگانگان نيز از عوامل مخرب وحدت و مشاركت است كه روحاني آنها را بر شمرد.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك كه سخنان خود را با عنوان " مشاركت عمومي و همبستگي ملي " و براساس شعار اجلاس نوزدهم ائمه جمعه سراسر كشور ارائه كرد ، در خاتمه از حاضران در همايش خواست كه به عنوان مظهر تمركز و تجلي اتحاد ديني و وفاق ملي بكوشند تا سطح انسجام و همبستگي و يكپارچگي جامعه ارتقا يابد.