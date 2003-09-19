از اين به بعد پرسپو ليس به هيچ تيمي نمي بازد

امين راستي هافبك جوان پيكان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : برخلاف اينكه بسياري از كارشناسان معتقدندد ما در اين بازي به ضد فوتبال رو آورديم اما من معتقدم پيكان در اين بازي دستورات مربيانش را به خوبي در ميدان پياده كرد و توانست با استفاده ازضد حملات به پيروزي برسد .

راستي ادامه داد : با توجه به شناختي كه از بازيكنان پرسپوليس داشتيم سعي كرديم در اين بازي بيشتر به كارهاي دفاعي بپردايم . با اين حال طبق دستور مربيان از ضد حملات غافل نبوديم و توانستيم روي همين تاكتيك به دو گل با ارزش دست پيدا كنيم .

هافبك جوان پيكان در پايان صحبت هايش گفت : هر چند پرسپوليس در اين بازي شكست خورد اما مطمئن باشيد در بازي هاي آينده به هيچ تيمي باج نخواهد داد . اين تيم بازيكنان بزرگي دارد كه هر كدامشان مي توانند به تنهايي نتيجه يك بازي را تغيير دهند. به نظر من پرسپوليس در اين بازي يكي از زيبا ترين بازي هاي چند سال اخير خود را به نمايش گذاشت اما اسير تفكرات تاكتيكي مربيان پيكان شد و تن به اولين شكست اين فصل خود داد .