موج گسترده مطالبه دانشجويان ايراني براي بازگشايي پرونده "ادواردو" در ايتاليا

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دهها مراسم براي بزرگداشت ادواردو، فرزند خانواده ميلياردر" آنيلي" كه مسلمان شيعه شده بود، اما توسط عوامل صهيونيست به شهادت رسيد، در شهرهاي مختلف ايران در روزهاي گذشته برگزار شده است و همچنان در نقاط مختلف ايران در حال برگزاري است.

دانشكده نفت اهواز، دانشگاه الزهراء تهران، دانشگاه اصفهان، كوي دانشگاه تهران، دانشگاه شهركرد، دانشگاه بوعلي همدان و دانشگاه تهران تا كنون مراسم هايي را براي بزرگداشت يا د ونام ادورادو و محكوميت جنايت صهيونيت ها در قبه شهادت رساندن او برگزار كرده اند.

بنابراين گزارش دانشجويان دانشگاه الزهرا(س) خواستار نامگذاري يكي از سالن هاي دانشگاه خود به نام "شهيد مهدي آنيلي " شده اند و در دانشگاه اصفهان نيز جمشيد جم در ميان استقبال پرشور و كم نظير دانشجويان اين دانشگاه، سرود "يار دبستاني" را به ياد "ادورادو" كه در دانشگاه آمريكا با خواندن قرآن مسلمان شد، اجرا كرد.

صدها تن از دانشجويان دانشگاه هاي تهران نيز شب گذشته با تجمع در مقابل سفارت ايتاليا، مطالبات خود را از اين كشور مطرح كرده و خواستار بازگشايي هر چه سريعتر پرونده قتل" ادواردو" به دور از اعمال نفوذ خانواده اش شدند.

به گزارش خبرنگار ما طي روزهاي آينده دهها مراسم يادبود ديگر براي اين شيعه ايتاليايي برگزار خواهد شد كه تعدادي از اين مراسم ها در دانشگاه هاي آزاد تهران مركز، دانشگاه پرديس قم، دانشگاه لار در استان فارس، دانشگاه اراك، دانشگاه پرديس قم، دانشگاه ايلام و دانشگاه بين المللي قزوين خواهد بود.

يكي از ميادين شهر خمين زادگاه امام خميني(ره) نيز به درخواست اتحاديه انجمن اسلامي دانش آموزان اين شهر و با موافقت شوراي شهر روز گذشته به نام "شهيد ادواردو " نامگذاري شد. قرار است طي روزهاي آينده مراسمي نيز به همين منظور در اين شهر برگزار شده و از تصوير ادواردو در اين ميدان خمين پرده برداري مي شود.