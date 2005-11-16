زندگي و آثار يك شاعر و ترانه سرا مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « آفتاب خيزان ، دريا طوفان » ؛ زندگي و آثار احمد آشورپور، به كوشش مشترك حسين حقاني - بابك ربوخه و محمد رضائي راد در208 صفحه ، شمارگان 1500 نسخه و بهاي 2500 تومان از سوي نشر چشمه وارد كتابفروشي ها شد .

در بخش نخست اين كتاب پس از مقدمه محمد رضائي مصاحبه اي با احمد آشور پورترانه سرا و شاعرخطه شمال كشور صورت گرفته و در ادامه اين كتاب بخش هاي مهمي از آثار او گرد آوري شده است .

رضائي در مقدمه اين اثر نوشته است : " بخش مهمي از گنجينه موسيقي شمال به ترانه ها و اشعار فولكلور احمد آشور پور اختصاص دارد . او جزء معدود هنرمنداني است كه از محدوده تنگ اقليم خود فراتر رفته و آوازهايش در خاطره همه ايرانيان باقي مانده است .عاشور پور بيشتر آثارش را به جز زبان محلي به زبان فارسي نيز خوانده ، و اين ابداع اگرچه از سوي ديگران پيگيري نشد اما به هرحال راهي هوشمندانه پيش روي تحول و گسترش هنرفولكلور نهاد "

به گزارش مهر ، در كتاب « آفتاب خيزان ، دريا طوفان » در حدود شصت قطعه از ترانه هاي محلي و ملي كه احمد آشورپور سروده ، به چاپ رسيده است .