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۲۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۱۲

توسط نشر چشمه

زندگي و آثار يك شاعر و ترانه سرا مكتوب شد

كتاب « آفتاب خيزان ، دريا طوفان » با موضوع زندگي احمد آشور پور - شاعر و ترانه سراي ايراني به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « آفتاب خيزان ، دريا طوفان » ؛ زندگي و آثار احمد آشورپور، به كوشش مشترك حسين حقاني - بابك ربوخه و محمد رضائي راد  در208 صفحه ، شمارگان 1500 نسخه و بهاي 2500 تومان از سوي نشر چشمه وارد كتابفروشي ها شد .

در بخش نخست اين كتاب پس از مقدمه محمد رضائي مصاحبه اي با احمد آشور پورترانه سرا و شاعرخطه شمال كشور صورت گرفته و در ادامه اين كتاب بخش هاي مهمي از آثار او گرد آوري شده است .

رضائي در مقدمه اين اثر نوشته است :  " بخش مهمي از گنجينه موسيقي شمال به ترانه ها و اشعار فولكلور احمد آشور پور اختصاص دارد . او جزء معدود هنرمنداني است كه از محدوده تنگ اقليم خود فراتر رفته و آوازهايش در خاطره همه ايرانيان باقي مانده است .عاشور پور بيشتر آثارش را به جز زبان محلي به زبان فارسي نيز خوانده ، و اين ابداع اگرچه از سوي ديگران پيگيري نشد اما به هرحال راهي هوشمندانه پيش روي تحول و گسترش هنرفولكلور نهاد "

به گزارش مهر ، در كتاب « آفتاب خيزان ، دريا طوفان » در حدود شصت قطعه از ترانه هاي محلي و ملي كه احمد آشورپور سروده ،  به چاپ رسيده است .

کد مطلب 254201

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