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۲۵ آبان ۱۳۸۴، ۹:۵۸

يك مقام مسئول در دانشگاه تهران در گفتگو با "مهر" :

90 درصد سالن مرجع و قرائت خانه كتابخانه دانشكده حقوق سوخته است // مخزن كتابخانه دانشكده حقوق دچار حريق نشده است

90 درصد سالن مرجع و قرائت خانه كتابخانه دانشكده حقوق سوخته است // مخزن كتابخانه دانشكده حقوق دچار حريق نشده است

يك مقام مسئول در دانشگاه تهران گفت : در آتش سوزي شب گذشته كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران 90 درصد سالن مرجع و قرائت خانه اين كتابخانه دچار حريق شد.

"شيخي" معاون روابط عمومي دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه در آتش سوزي نيمه شب گذشته، قسمت اعظم سالن مرجع و قرائت خانه كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران در حريق از بين رفت.

وي تصريح كرد: اين قسمت كتابخانه كه در شرق دانشكده حقوق واقع است محل مطالعه نشريات و برخي كتاب هاي رشته حقوق بود كه خروج اين كتاب ها و نشريات براي دانشجويان ميسر نبود. خوشبختانه به دليل ساختمان مستحكم دانشكده حقوق به مخزن كتابخانه هيچ خسارتي وارد نشده است.

اين مقام مسئول تاكيد كرد: اطفاء حريق موجب تجميع آب در اطراف كتابخانه دانشكده حقوق شده است و به همين منظور كارگران و مسئولان دانشكده حقوق سخت در تلاش هستند تا از نفوذ آب به مخزن كتابخانه جلوگيري كنند.

وي از بين رفتن 40 درصد كتاب هاي كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران را تكذيب كرد و افزود: با توجه به اينكه كتاب هاي اصلي و مرجع در مخزن كتابخانه قرار داشته و اين قسمت دچار حريق نشده است.

شيخي تاكيد كرد: تنها نشريات و كتاب هاي محدودي كه در سالن مرجع و قرائت خانه موجود بوده دچار سوختگي شده است.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.

کد مطلب 254207

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