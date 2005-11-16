نخستين همايش ملي بهره وري و توسعه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، بهشتي دبير علمي همايش با ارائه گزارشي از نخستين همايش ملي بهره وري و توسعه ، برگزاري اين همايش را نقطه عطفي در پيشرفت برنامه هاي اقتصادي اعلام كرد .

در ادامه مراسم شركا مشاور عالي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به ايراد سخنراني در زمينه رشد سريع اقتصادي با تاكيد بر اقتصاد دانايي محور پرداخت .

بايزيد مردوخي مشاور رييس سازمان مديريت ديگر سخنران همايش گزارشي را در مورد الزامات و امكانات توسعه جوامع محلي در عصر دانايي ارائه داد و سپس روحاني نيا رييس گروه طرح و برنامه قوه قضاييه در مورد بهره وري در نظام قضايي كشور سخنراني كرد .

براساس اين گزارش همايش ملي بهره وري و توسعه در استاي چهار محور ، برنامه چهارم توسعه بخشهاي اقتصادي ، اقتصاد دانايي محور و فناوري اطلاعات ، فرهنگ توسعه منابع انساني و مديريت دولتي و فقر زدايي و توسعه استانها از تاريخ 25 تا 26 آذرماه در تبريز برگزار مي شود .