افشين علاء : برگزيدگان اين جشنواره چهره هاي برتر ادبيات كودك نيستند











وي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن بيان مطلب فوق افزود : از نظر من ، اين جايگاه در شرايط مطلوبي به سر نمي برد ، زماني جايگاه شعر كودك به حد مطلوب مي رسد كه در حاشيه آن هم با مخاطبان كار شود و مخاطب ، كليدهاي لازم براي ورود به دنياي پر رمز و راز شعر را به دست بياورد.

افشين علاء افزود : درست است كه شعر كودك بايد از ويژگي هايي مثل سادگي و همجنس بودن با دنياي كودكان برخوردار باشد تا بتواند مخاطب را جذب خودش بكند ، اما باز هم براي اينكه كودك يا نوجوان به خواندن شعرعلاقه مند شود و آن را دنبال كند ، بايد بحث هاي حاشيه اي هم با بچه ها در ميان گذاشته شود هم در مطبوعات و هم در كتاب هاي درسي كه مخاطب خيلي وسيع و ثابت تري دارد.

سردبيرمجله دوست ادامه داد : البته اين بحث برمي گردد به همان مشكل هميشگي عدم وجود فضاي نقد در ادبيات كودك و بويژه شعر كودكان . ما با نقد صحيح و جدي و علمي مواجه نيستيم و صاحبنظران بايد بابي را باز بكنند كه به طور جدي وضعيت موجود در شعر كودك ما مورد نقد و بررسي قرار بگيرد و آنوقت خود به خود راه هاي پرداختن به اين موضوع هم براي جاهايي مثل نشريات باز مي شود.

وي كه فعاليت ادبي خود را ازمجله سروش نوجوان آغاز كرده ، در بخشي ديگر از سخنانش خاطرنشان كرد : اگر روند برگزاري جشنواره رفته رفته تبديل به عادت بشود كه ما جشنواره را در همين حد چند غرفه و جايزه ببينيم ، ديگر تاثير گذار نخواهد بود و توقع ما اين است كه برنامه هاي جدي تري در جشنواره اتفاق بيفتد . بايد شرايطي پيش بيايد كه هم كارشناسان و فعالان اين حوزه و هم مخاطبان ، مشتاق شركت كردن در اين گونه جشنواره ها باشند .



سردبير نشريه دوست ادامه داد: متاسفانه معمولا در جشنواره ها به كليات پرداخته مي شود ، يا تجليل است يا تحت عنوان كلي به مقوله كودك پرداخته خواهد شد.



اين شاعر در پاسخ به اين سوال كه آيا كسانيكه دراين جشنواره به عنوان برگزيده بخش شعر انتخاب شده اند تماميت شعر كودكان ما هستند يا خير ، به مهر گفت : ‌ما نمي توانيم توقع داشته باشيم در جشنواره مطبوعات كه هر ساله برگزار مي شود هميشه از چهره ها ي شاخص تجليل به عمل بيايد ، ضمن اينكه رفته رفته چهره هاي شاخص معمولا آثار كمتري در مطبوعات دارند و چهر هاي جديد جايگزين آنها مي شوند .‍ به طور تخصصي هم بايد به مقوله كودك نگاه كرد ، نبايد اين تلقي باشد كه اگر در جشنواره اين چهره ها جايزه گرفتند قطعا چهره هاي برتر ادبيات كودك هستند بايد حد و جايگاه جشنواره مشخص باشد .