هواداران مقتدي صدر در شهر كوت تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرامنطقه اي "الشرق الاوسط"، تظاهركنندگان خمشگين با اجتماع در مقابل ساختمان شوراي استانداري در مركز شهر كوت واقع در 175كيلومتري جنوب بغداد، بر ضرورت آزادي عناصر جيش المهدي تاكيد كردند.

تظاهركنندگان پرچم هايي را با خود حمل مي كردند كه بر روي آن نوشته شده بود: "تروريسم هرگز"،" اشغالگري هرگز".

هواداران مقتدي صدر از دولت عراق و نيروهاي آمريكايي خواستند دست از دستگيري و تحت پيگرد قرار دادن عناصر جيش المهدي دست بردارند و تركيب سازمان امنيت عراق را تغيير دهند.

سخنگوي دفتر مقتدي صدر روز دوشنبه از دستگيري 25 تن ازعناصر جيش المهدي به رهبري مقتدي صدر خبر داد.



وي افزود : دستگيري آنها در حمله نيروهاي آمريكايي و عراقي به شهرك شيعه نشين صدر در حومه بغداد صورت گرفت.

پيشتر هزاران نفر از عناصر جيش المهدي در شهر عماره تظاهرات كرده بودند و خواستار خروج نيروهاي اشغالگر انگليسي از كشورشان شدند. اين تظاهرات چند هزار نفري در اعتراض به اقدام نيروهاي اشغالگر انگليسي در دستگيري هشت تن از اعضاي جيش المهدي برگزار شد.