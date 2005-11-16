رايس : كره شمالي بايد نسبت به پرونده هسته اي خود جدي باشد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا صبح امروز به منظور شركت در كنفرانس همكاري هاي اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام ( اپك )وارد كره جنوبي شد.

رايس در خلال كنفرانسي كه در بوسان واقع در سواحل جنوبي كره جنوبي برگزارشد از كره شمالي خواست تا درمذاكرات مربوط به زرادخانه هاي هسته اي اش ، جدي باشد.

وي در ادامه تاكيد كرد به نظرمن زمان آن فرارسيده است كه كره شمالي براي آنچه كه بايد انجام دهد وادارشود.

وزير خارجه آمريكا درادامه تصريح كرد: كره شمالي بايد نسبت به وظايفي كه به آنها در مورد پرونده اتمي شان محول شده است، جدي باشند.

نماينده كره شمالي در گفت وگوهاي شش جانبه كه اخيرا در پكن انجام شد گفت :"پيونگ يانگ در وضعيت حاضر درصورتي به توقف فعاليت هاي راكتور هسته اي خود و همچنين پردازش پلوتونيوم دست خواهد زد كه آمريكا به تعهداتي كه به آن كشور داده است عمل كند".

همچنين در اين نشست اعلام شد كه كره شمالي طي مذاكرات ضمن پافشاري بر درخواست خود از آمريكا خواست كه يك راكتور هسته اي آب سبك براي تامين برق براي اين كشور قبل از برچيدن تسليحات هسته اي فراهم كند اما كريستوفرهيل نماينده آمريكا اجراي اين تقاضا راغيرممكن دانست.



نشست اخير شش جانبه نخستين مرحله از دور پنجم از اين مذاكرات به منظور حل بحران هسته اي كره شمالي بود كه بدون دستيابي به نتيجه اي مثبت در پكن پايان يافت.