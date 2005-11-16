اين پيروزي حق مسلم هواداران بود // پرسپوليس به روزهاي خوب گذشته بر مي گردد

به گزارش خبرنگار" مهر" علي پروين كه پس از پيروزي 4 بريك تيمش برابرملوان با خبرنگاران گفتگو مي كرد، ضمن بيان اين مطلب افزود: بازيكنان ما در اين بازي فوتبال زيبا و تماشاگرپسندي را به نمايش گذاشتند ونشان دادند كه مي توانند به روزهاي خوب گذشته برگردند.

سرمربي پرسپوليس ادامه داد: مدتها بود كه شرمنده هواداران پرسپوليس مي شديم ونمي توانستيم بازيهاي قابل قبولي را به نمايش بگذاريم، اما خوشبختانه دراين ديدار به يك پيروزي پرگل دست پيدا كرديم وحتي مي توانستيم تعداد گلهايمان را بيشترهم كنيم.

علي پروين با بيان اينكه ازهيات مديره انتظار داريم به وضعيت مالي بازيكنان رسيدگي كند، افزود: به بازيكنان تاكيد كرده ايم كه اين روند را در بازيهاي آينده هم ادامه دهند تا بتوانيم از اعضاي هيات مديره نيزبخواهيم كه مسائل مالي را سروسامان دهند.

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس درپايان ابراز اميدواري كرد: اين تيم بتواند درديداربرابر ابومسلم نيز اين پيروزي را تكراركند.