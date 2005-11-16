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۲۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۲۰

در راستاي جلوگيري از ارجاع گزارش مهليز به شوراي امنيت صورت مي گيرد؛

حضور مستقيم كوفي عنان در تحقيقات ترور رفيق حريري

حضور مستقيم كوفي عنان در تحقيقات ترور رفيق حريري

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد مستقيما تلاش مي كند تا مكاني را براي مصاحبه تيم تحقيقاتي بين المللي با مقامات سوري متهم در ترور رفيق حريري پيدا كند و از ارجاع گزارش مهليز به شوراي امنيت جلوگيري به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، دتلو مهليز قاضي آلماني و بازرس ويزه در ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان گفته است كه مي خواهد با شش مقام عالي رتبه سوري در بيروت مصاحبه كند اما دمشق اين طرح را رد كرده و گفته است كه اين اقدام موجب بي ثباتي مي شود.

بر پايه اين گزارش، سازمان ملل روز گذشته اعلام كرد كه عنان با بشار اسد رييس جمهور سوريه روز دوشنبه گفتگو كرده است. مقامات سازمان ملل گفته اند كه عنان درصدد يافتن مصالحه اي است كه ممكن است از ارجاع گزارش مهليز در باره عدم همكاري سوريه با شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري به عمل آورد. اين گزارش شامل جرائم و مجازات هايي است كه در فصل هفت مكانيسم هاي اجرايي سازمان ملل به آن اشاره شده است.

بشار اسد پيش از اين به تيم تحقيقاتي سازمان ملل گفته بود كه تحقيقات در اين زمينه در قاهره ، مركز اتحاديه عرب صورت گيرد اما مهليز اين پيشنهاد را رد كرد و اين اشاره اي بود كه او در شوراي امنيت سازمان ملل ادعا كند كه سوريه با كميته تحقيق همكاري نمي كند.

کد مطلب 254301

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