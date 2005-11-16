محمد جعفري مدال برنز سنگنوردي آسيا را برگردن آويخت

به گزارش خبرنگار" مهر" حميد آسيابان سرپرست كميته صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي مستقردرسالن با تاييد اين خبر افزود: امير پيرويسي ديگرسنگنورد راه يافته به مرحله نهايي در رتبه ششم قرارگرفت وحميدرضا توزنده جاني وسبحان جعفري به ترتيب در رتبه 16 و26 قرارگرفتند. دراين رقابتها دربخش سختي مسير آقايان از13 كشورمجموعا 38 نفرشركت كننده حضورداشتند.

بنابراين گزارش دربخش سختي مسيرخانمها از10 كشور2 نفر شركت كننده به رقابت پرداختند كه النازركابي رتبه اول و بهاره مرادي رتبه 24 را ازآن خود كردند.

اضافه مي شود اين رقابتها دربخش سرعت ادامه خواهد يافت و2 سنگنورد ايراني به نامهاي رضا پيل پا وحميدرضا توزنده جاني دراين بخش درمرحله نهايي به رقابت خواند پرداخت.