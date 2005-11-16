سردبير ماهنامه ادبي شوكران : كارنامه شعر و داستان پس از انقلاب ، نيازمند بازنگري بدون غرض است

وي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : ما بايد اين دو دهه را بدون غرض ورزي و اعمال سليقه مرور كنيم و ببينيم حركت هاي اصيل حوزه شعر و داستان كدام بوده اند .

پونه ندايي افزود : ما معمولا دغدغه حضور جريانات ادبي غير اصيل را داريم ولي به نظر من اين دغدغه اي نيست كه ذهن ما را از حركت جريان اصلي ادبيات معاصر به دور دارد. زيرا جريانات هرازگاهي طبق قانون تاريخ مي آيند و مي روند و ما اگر همه جريات ادبي رادر كنارهم بپذيريم هيچ منافاتي با جريان واقعي ادبيات نخواهد داشت .

مدير مسئول و سردبير مجله شوكران ادامه داد : مهم اين است كه هر كس در بخش خودش آنچه را كه مي پندارد درست است با صداقت انجام دهد . من به عنوان صاحب امتياز و سردبير يك مجله ادبي كه با امكانات بسيار محدود و تنها توسط شخص خودم منتشر مي شود همواره كوشيد ه ام تا بهترين شعر ها ، داستان ها و نقد ها را چاپ كنم و به سهم خودم قطره اي از اين جريان بزرگ باشم .

ندايي يادآور شد : اگر تمام فعاليت هاي ادبي ، از نشريات و جلسات شعر و داستان تا برگزاري جشنواره ها با كنار گذاشتن اختلافات سليقه اي همراه باشد قطعا در جهت ملي كردن ادبيات مي توانيم گام برداريم آنوقت است كه برگزاري يك جشنواره بزرگ آن هم با حمايت دولت مي تواند موثر باشد به شرط آنكه دولت تنها نقش حمايت كننده و رصد كننده را داشته باشد و در زمينه برگزاري چنين جشنواره اي همه امور فطري آن را به اصحاب قلم و مطبوعات بسپارد و اجازه دهد همه گرايش هاي ادبي در كنار هم براي باز شناسي ادبيات معاصر اقدام كنند .

اين روزنامه نگار ادبي درپايان گفت و گو با مهر، خاطرنشان كرد : نبايد همچون سال هاي گذشته شاهد برگزاري جلسات ادبي دولتي توسط افراد محدود و خاص با گرايش هاي خاص باشيم اگر اجازه دهيم آناني كه مطابق مذاق ما شعر و داستان نمي گويند هم در يك جشنواره بزرگ خود را نشان دهند . در حقيقت با اين كار اجازه داده ايم تا مردم كه مخاطبين اصلي شعر و داستان هستند درباره همه قضاوت كنند . اينجاست كه به آگاهي عمومي حرمت گذاشته ايم و در پاسخ به اين مساله ، حرمت گذاري مردم به ادبيات را هم خواهيم ديد .