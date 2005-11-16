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۲۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۴۵

سرمربي تيم تكواندو سايپا درگفتگو با" مهر":

پاس را شكست مي دهيم

در تعطيلات نيم فصل خوب تمرين كرديم و آماده مبارزه با پاس هستيم.

حسن ملكي سرمربي تيم تكواندو سايپا ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" گفت: دردور رفت با پاس مساوي كرديم، ولي الان شرايط فرق مي كند. چرا كه آنها كرمي، افشار وغلام زاده را نيز به جمع خود  اضافه كرده اند. ما درتيم فصل ازتعطيلات به خوبي استفاده كرديم. هيچ بازيكني را جذب نكرديم، ولي تعدادي ازجوانان را دركنارتيم قرارداديم تا بتوانيم آنها را براي سال بعد آماده كنيم.

سرمربي سايپا درمورد نقش و تاثيركلاس داوري درقضاوت ليگ گفت: اين كلاسها مفيد ودرآن هيچ شكي نيست، ولي داوران ما معمولا سليقه اي قضاوت مي كنند. يعني بر اثرشرايط حاكم بربازي قضاوت مي كنند وقانون را اجرا مي كنند، به همين دليل با انجام اين كلاس هم اتفاق خاصي خواهد افتاد، اگربراساس قانون قضاوت شود وشرايط درآن دخيل نباشد، مي توانيم شاهد قضاوت خود داوران باشيم.

ملكي درپايان پيرامون نتيجه ديدارپايان گفت: ما اين بازي را مي بريم، مساوي هم ما را راضي نمي كند.

کد مطلب 254318

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