يكشنبه آينده تسلطي در سه فراكسيون مجلس حاضر مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ميرتاج الديني عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص وزير پيشنهادي نفت ابهامات و سوالاتي ميان نمايندگان وجود دارد كه اگر پاسخ داده نشود، وزير پيشنهادي شرايط سختي دارد.
وي افزود: شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان يكشنبه آينده گزينه پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت نفت را بررسي مي كند.
ميرتاج الديني اعلام كرد: تسلطي همچنين سه شنبه در مجمع عمومي اين فراكسيون حاضر مي شود و به سوالات نمايندگان پاسخ مي دهد.
وي تصريح كرد: ابهامات و سوالاتي در ميان نمايندگان در خصوص تسلطي وجود دارد كه اگر پاسخ داده نشود كار براي وزير پيشنهادي سخت تر مي شود.
وي هيچ توضيحي درباره ابهامات مورد نظر نمايندگان درباره تسلطي به خبرنگاران ارايه نكرد.
محمد مير محمدي نماينده و رييس فراكسيون وفاق و كارآمدي نيز گفت: تسلطي در جلسه عمومي اين فراكسيون حضور مي يابد.
وي افزود: پس از نشست عمومي اين فراكسيون با حضور تسلطي فراكسيون در نشست ديگري به نظر سنجي درباره وي ميان اعضاي خود مي پردازد.
همچنين سيد مهدي پور فاطمي عضو فراكسيون اقليت مجلس نيز گفت: تسلطي روز يكشنبه دو فركسيون اقليت حضور مي يابد و به سوالات پاسخ مي دهد.
علي عسگري نايب رئيس كميسيون اصل 90 هم گفت: تسلطي در اين كميسيون حاضر مي شود و به سوالاتي كه پيرامون وي وجود داردي پاسخ مي دهد.
محسن تسلطي ديروز از سوي رييس جمهور، به عنوان وزير پيشنهادي نفت براي كسب راي اعتماد به مجلس معرفي شد.
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