به منظور پاسخ به سئوالات و ابهامات نمايندگان؛ يكشنبه آينده تسلطي در سه فراكسيون مجلس حاضر مي شود

محسن تسلطي وزير پيشنهادي نفت، به منظور پاسخ به سئوالات و ابهامات نمايندگان و ارائه برنامه هاي خود، يكشنبه آينده در سه فراكسيون مجلس حاضر مي شود.