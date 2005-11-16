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۲۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۱۹

حجة الاسلام والمسلمين قرائتي:

در اسلام از زن به عنوان اولوالباب ياد شده است

در اسلام از زن به عنوان اولوالباب ياد شده است

در اولين همايش حجاب ، پوشش و آراستگي كه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج برگزار شد، حجةالاسلام محسن قرائتي از مقام والاي زن در اسلام سخن گفت و از زن به عنوان موجودي كه در قرآن از او با نام اولوالباب ياد شده است ، نام برد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" از كرج ؛ در اين مراسم محسن قرائتي درباره صفاتي كه در اسلام به زن نسبت داده شده توضيح داد و گفت : در اسلام گاهي از زن به عنوان "زائده " نام برده شده كه در نگاه اول ممكن است معناي موجودي اضافي به ذهن متبادر شود درحالي كه معناي واقعي آن "يدك" و "كمكي" است كه اين يدك هميشه به روان شدن امور كمك مي كند يا در جاي ديگر ، زن عاطفي خوانده شده است. با نگاهي عميق مي توان دريافت اگر زن به عنوان عامل اصلي  جريان يافتن عاطفه ، از خانواده حذف شود ،تربيت فرزندان و در نتيجه تربيت افراد جامعه مختل مي شود .

 

قرائتي تصريح كرد: در تاريخ اديان، زنهاي بزرگ فراواني  درخشيده اند. آسيه همسر فرعون كه در قرآن از او به عنوان الگويي براي زنان ديگر ياد شده ، هاجرهمسر حضرت ابراهيم (ع) كه آنقدر مقدس و محترم است كه زائران خانه خدا در سعي بين صفا و مروه ، پا بر جاي پاي او مي گذارند ، حضرت مريم (ع) كه خداوند مستقيماً با او صحبت مي كرده و بالاتر از همه ، فاطمه الزهرا كه بانوي نمونه زنان عالم است نمونه اي از زنهاي  تاريخ بزرگ هستند.

 

وي ضمن تاًكيد بر برابري زن و مرد در رسيدن به كمال از شهوت و غفلت به عنوان دو راه اصلي نفوذ شيطان به قلب جوانان ياد كرد و از زنان مسلمان خواست با رعايت كامل حجاب و متانت در برخورد با مردان ، اجازه ندهند شيطان ازآنها به عنوان وسيله اي براي به دام گناه انداختن جوانان استفاده كند.     

کد مطلب 254338

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