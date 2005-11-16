شرح وظايف مديرفني و كميته فني درفوتبال ايران ناشناخته است

اخيرا درفوتبال كشور ما انتصاب به مديريت فني روشي براي خلاص شدن ازشر يك سرمربي است كه ديگر بازدهي ندارد و يا كميته فني نامي است براي انداختن تقصيرها به گردن آنكه اصلا وجود ندارد.

فيفا درسال 2002 طي دستورالعملي درتعريف باشگاهداري مديرفني را اين طور تعريف مي كند: وظيفه دارد كه وسايل تمرين تيم را فراهم كند، ابزار آموزشي را تهيه نمايد، ساعت حركت تيم ونوع وسيله را مشخص سازد و... درحالي كه اين تعاريف مواردي است كه ما براي تداركاتچي قائل هستيم.

درحالي كه تداركاتچي ابزار است و تصميم گيرنده نيست و اين مديرفني است كه بايد نوع وسايل تمريني تيم را انتخاب نمايد، زمين تمرين را مشخص سازد و وظيفه اياب وذهاب را سامان دهي كند، اما دركشور ما فرض براين است كه مديرفني ارباب سرمربي است و به اوسيستم ديكته مي كند.

درواقع درجهان فوتبال مديرفني درخدمت سرمربي است، ولي ما طوري اين تعريف را انجام مي دهيم كه يعني سرمربي درخدمت مديرفني است پس شناخت ما ازحوزه كاري مديرفني سالهاست كه منطقي نيست.

همينطور كميته فني درفدراسيون، يادم مي آيد آقاي دادكان با انتشار ليستي مركب از منوچهرنظري، نبي، كاظمي، دانشور ونوآموز آنها را به عنوان اعضاء كميته فني معرفي كردند. درحالي كه تعريف كميته فني در اساسانامه فيفا آمده است كه آنها بايد درمورد فوتبال ومربيگري وتوسعه آن تصميم گيري كنند.

رييس فدراسيون فعلي سال 2000 در مجموعه ورزشي شهريارتهران دركلاس پل موني ساموئل مدرس فيفا و دبيركل فعلي آسيا حضورداشت كه مي گفت رييس كميته فني بايد يك مطبوعاتي باشد كه مورد احترام جامعه فوتبال است ونايب رييس او بايد يك برنامه ريزخبره درفوتبال باشد، كميته فني بايد بخش آموزش مربيان جوانان، مدارس فوتبال، مشخص نمودن سيستمهاي فوتبال براي تيم هاي ملي را عهده دارباشد وحتي براي ورود و خروج مربيان تيمهاي باشگاهي نيز الزاماتي وضع كند. براي مثال اگرشيوه بازي تيم ملي برزيلي است، پس ورود مربياني كه مغايراين شيوه تدريس مي كنند، مثل مربيان آلماني وكروات بايد توسط كميته فني محدود شود تا وقتي بازيكنان به تيم ملي دعوت مي شوند، مربي تيم ملي با تربيتهاي متفاوت تكنيكي روبرو نباشد، به همين دليل نظري، نبي، كاظمي ودانشورنمي توانند عضوكميته فني باشند.

حتي نوآموز وپهلوان هم نمي توانند عضو باشند، چون غيراز رييس كميته فني بايد اعضاء آن و تصميم گيرندگان اين كميته سيستم را بشناسند ودرحد سرمربي داراي اطلاعات مربيگري باشند. به نظرشما آيا ما تعاريف بين المللي مديرفني را درتيمها و كميته فني را درفدراسيونها مي شناسيم؟ اساسنامه قبلي فيفا فهرست وظايف كميته فني فدراسيونها را رديف مي كرد، لطفا آنرا بخوانيد راستي رييس كميته فني ونايب رييس اين كميته درفدراسيون چه كسي است؟

* هوشنگ نصيرزاده