ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاههاي سراسري شنبه آغاز مي شود

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: داوطلبان متقاضي شركت درآزمون سراسري كارشناسي ارشد دانشگاهها مي توانند از روز شنبه به دفاتر پستي سراسر كشور مراجعه و نسبت به ثبت نام خود دراين آزمون اقدام كنند .

وي خاطر نشان كرد: دفترچه راهنما ، فرم ثبت نام كامپيوتري ، پاكت ثبت نام و پاكت كارنامه از جمله مدارك لازم براي ثبت نام داوطلبان است كه به مدت دو هفته يعني تا روز شنبه 12 آذرماه فرصت دارند نسبت به ارسال مدارك خود اقدام كنند.

معاون اجرايي سازمان سنجش تاكيد كرد: پيش بيني مي شود بيش از 400 هزار داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي سراسري ثبت نام كنند ، اين آزمون در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه 10 ، 11 و 12 اسفند در سراسر كشور برگزار خواهد شد.