مقصرين عذرخواهي هم نمي كنند تا در پست خود ابقا شوند !

چند خبر

-23 آبان 83 "مك لافلين" معاون پرسايقه سازمان جاسوسي سيا از مقام خود استعفاء كرد، دليل اين استعفا كه تحت فشار مطبوعات و نمايندگان سناي آمريكا انجام شد اين بود كه چرا سازمان " سيا " نتوانسته است از حملات يازدهم سپتامبر جلوگيري كند! و نبز چرا اجازه اشاعه اطلاعات دروغ درباره تسليحات كشتار جمعي صدام را داده است.

-سيزدهم دي ماه 83 وزير اطلاع رساني كويت بدليل اهمال درحمايت ازاصول و ارزش هاي اخلاقي استعفاء كرد، استيضاح اين وزيركويتي بيشتربه دليل صدورمجوزاجازه برگزاري كنسرت هاي موسيقي دركويت واجازه دادن به تعدادي ازآوازخوانهاي عرب براي برگزاري مراسم عيد فطردرنيمه نوامبر همان سال است . اين اقدامات ازنظرجامعه كويت مغاير با ارزشهاي اخلاقي و اسلامي اين كشوراست .

-24 بهمن 83 ، ايسون جردن" مدير ارشد خبر شبكه "سي ان ان" براي دور نگه داشتن شبكه از سر و صدا و جنجال پس از اظهاراتش در مجمع جهاني اقتصاد در داووس در مورد مرگ خبرنگاران در عراق استعفاء كرد.

-عصر 29 بهمن 1382 ، كساني كه خود را به حوالي ايستگاه قطار نيشابور رسانده بودند تا بفهمند منشاء صداي مهيب انفجار چند دقيقه قبل چه بوده است، با منظره اي بسيار عجيب و فجيع مواجه شدند: حدود 400 جنازه كه بسياري از آنها از فرط سوختگي، متلاشي شده بودند در سراسر دشت پخش شده بودند! صداي انفجار به حدي شديد بود كه در مشهد ( حدود 90 كيلومتري محل حادثه) صداي انفجار شنيده شد!

-ماجرا از اين قرار بود كه لوكوموتيو حامل 17 واگن شامل " بنزين" ، " گوگرد " ، "پنبه" ، " كود" و " نفت سبك" ، " مازوت" و. ..كه ظرفيت هر واگن، 60 هزار ليتر بوده است، از سرخس به سمت تهران حركت مي كند. اين محموله بايد كاملا محافظت شده و تحت قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي حمل مواد آتش زا حمل مي شد-اصولي كه هيچ گاه رعايت نشد- ولي به دليل استاندارد نبودن ريل و از همه مهمتر " توقف در ايستگاههاي خارج از ضابطه" اين حادثه روي مي دهد. راه آهن طبق قراردادي كه براي حمل فراورده هاي نفتي دارد، بايد پس از بارگيري محموله نفتي بلافاصله آن را در مقصد تحويل داده و به هيچ وجه اجازه توقف يا دپوي قطار را ندارد.

-اسفند 82 ، سازمان بازرسي كل كشور ، گزارشي از اين سانحه بي سابقه تهيه كرد كه طبق آن : " احمد-خ" ، " نورالدين.ع" و محمد.س( معاون وزير راه و رئيس راه آهن) به عنوان مقصرين اصلي معرفي مي شوند. برخي محافل غيررسمي حتي شائبه خرابكاري را هم در حادثه نيشابور، جدي مي دانستند.

- اما طبق رويه معمول، "آب از آب تكان نخورد" . نه " عذرخواهي ، نه استعفاء نه مصاحبه خبري، نه حتي توضيح... نهايتا " خطاي انساني سوزنبان " ، " لوكوموتيوران" به عنوان دليل سانحه اظهار مي شود.

-در دولت جديد ، نه تنها گزارش سازمان بازرسي پيگيري نشد، بلكه بخشي از متهمين اصلي حادثه نيشابور در جاي خود ماندگار و تثبيت شدند.

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يك نگاه

استعفاء يكي از تدابير هوشمندانه اي است كه دولت يا دولتمردان براي " احترام به افكار عمومي" ، " مصون سازي حاكميت " ، " " باز كردن مجراي اصلاح از درون" به كار مي گيرند. همانطور كه در اخبار بالا مشاهده شد، حتي صاحبان مناصب فوق العاده حساسي مثل سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي هم از اين قاعده مستثني نيستند.

مشاهده شد كه دلايل بسيار متنوعي هم براي استعفاء در جهان وجود دارد، در شرايطي كه وزير اطلاع رساني كويت به دليل اعطاي مجوز كنسرت موسيقي و خشم اسلامگرايان استعفاء مي كند! يا وزيري در ژاپن به دليل فروريختن يك تونل از سمت خود كنار مي رود، مسئولين مرگ بي سابقه 400 انسان بي گناه در ايران ، نه تنها استعفاء نمي دهند ، بلكه در مناصب خود ، حتي بعد از تحول در دولت، تثبيت هم مي شوند!

زيبنده دولت نوپا و عدالت خواه احمدي نژاد نيست كه با كم توجهي به مرگ 400 انسان هموطن و بي توجهي به افكار عمومي 70 ميليون ايراني، ميراث دار ناكارآمدي ها و اهمال دولتهاي قبل باشد.

