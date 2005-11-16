جدال سخت برق و صنام درخارج از خانه

مهمترين بازي پنج شنبه را دو تيم پگاه اروميه و برق برگزارخواهند كرد. برق يك تيم مدعي ديگر را پيش رو دارد، ولي در اين بازي چاره اي جز كسب پيروزي ندارد.

واگذاري 4 بازي درست پنجم درحاليكه بيشترين بخت كسب پيروزي را داشته اين تيم را در وضعيت حساس قرارداده است. ست كوويچ خوب مي داند كه شكست دراين بازي يعني پايين رفتن درجدول و ورود تيم به بحران، بنابراين ازتمام توان وتجربه خود در مربيگري استفاده مي كند تا تيم پيروزميدان برق باشد، اما پگاه هم شرايطي مشابه با برق دارد.

ميزبان هفته پيش ( يكشنبه ) درخانه بازي را به صنام واگذاركرد وبايد براي عقب نماندن ازكورس قهرماني مشكلات روحي را بر طرف كند و اين يعني اينكه علاقمندان به واليبال در اروميه يك بازي جذاب و ديدني شاهد خواهند بود. عليرضا بهبودي در نقش پاسور نقش اساسي در تيم خود دارد، زيرا هم در سرويس وهم در بازيسازي عملكرد خوبي دارد. البته محمد سليماني و پائولوه برزيلي نيزموثر وكم اشتباه ظاهرمي شوند.

اما سالن ملت اصفهان شاهد ديدار ذوب آهن وسايپاي تهران خواهد بود. سايپا هفته پيش برق را شكست داد و با محمد شريعتي، بازارگرد، جلوه وجعفري يك بازي روان و هماهنگي را كه نشان از آمادگي بالاي اين تيم دارد به نمايش گذاشت. اين تيم درمقابل ذوب آهن كه فرهاد كاوه آهنگران را بعد از پشت سرگذاشتن آسيب ديدگي مجددا دراختياردارد، در شهر خود خوب بازي مي كند. اين تيم جوان در بازيهايي هم كه باخته است خوب وكم اشتباه بازي كرد كه روي كم تجربگي بازيكنان خود بازنده از زمين خارج شده است.

اما درساير ديدارها صنام كه آهنگ تيمي خود را درطول يكي دوهفته گذشته بدست آورد، درگنبد ميهمان نئوپان است. هر دو تيم بازي روز يكشنبه خود را درخارج از خانه با پيروزي پشت سر گذاشتند. صنام قطعا كار آساني در گنبد پيش رو نخواهد داشت چرا كه دوجي كه تيم خوبي را در اختياردارد و بازيكنان آن به هماهنگي لازم دست پيدا كرده اند. حمايت تماشاگران پرشمار گنبدي نيز مزيد برعلت شده است تا صنام با تدابيرخاص وارد سالن المپيك گنبد كاووس شود.

آيدانه چالدوران هم كه رفته رفته مشكلات اول فصل را به فراموشي مي سپارد. در خانه ميزبان پتروشيمي بندر امام است . پتروشيمي دربازي هفته هشتم درخانه به نئوپان باخت و براي جبران آن باخت و بهبود موقعيت خود در جدول به پيروزي دراين بازي نيازدارد. برقي سرمربي پتروشيمي بايد براي ضربات بهنام محمودي كه روي خلاقيت وبازيسازي معدني پاسور با تجربه آيدانه حاصل مي شود يك دفاع محكم را جفت وجور كند.

درآخرين بازي هم اتكا درقم ازپيام مخابرات گلستان ميزباني مي كند. دوتيم شرايط متفاوتي دارند، پيام مخابرات با هدايت اكبرناييني بهتر ازقبل بازي مي كند، ولي اتكا كه يكشنبه عروجي مربي خود را دراختيار نداشت، نشاني از تيم شاداب هفته هاي قبل ندارد. جدال دوتيم انتهاي جدول نيز درجاي خود زيبا و ديدني خواهد بود.

برنامه كامل هفته نهم پنجشنبه 26/8/84:

ذوب آهن اصفهان - سايپا تهران داور اول: فيروزي داوردوم: ابراهيم زاده

پگاه اروميه - برق تهران داور اول: حق بين داور دوم: ميرزايي

نئوپان گنبد - صنام تهران داور اول: شفعي داور دوم: علي نژاد

آيدان چالدوران - پتروشيمي بندر امام دارو اول : شاهميري داوردوم: سليماني

اتكا قم - پيام مخابرات گلستان داور اول: قاري داوردوم: عابدزاده