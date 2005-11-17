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۲۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۵۶

مدير عامل سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري:

به زودي براي خانه‌هاي فرهنگ مشهد مدير جديد انتخاب مي‌شود

از ابتداي زمستان امسال در خانه‌هاي فرهنگ مشهد با مديريتي جديد رو به رو مي‌شويم و اكثر مديران تغيير خواهند كرد.

"حسين شادكام"، مديرعامل سازمان تفريحي شهرداري مشهد، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، ضمن بيان مطلب فوق افزود: "تغيير رويكرد و اصلاح ساختار در جهت بهبود وضعيت خانه‌هاي فرهنگ محله و فرهنگسراها در سطح شهر مشهد از برنامه‌هاي مدون سازمان است كه در آينده نه چندان دور به آن خواهيم پراخت."

 

وي با اظهار اينكه تاكنون به دليل محدوديت‌ها و معذوريت‌هاي موجود اكثر مديران خانه‌هاي فرهنگ از افراد بازنشسته يا افراي كه  داراي مشاغل ديگري بودند تاكيد كرد: "با طرحي كه اخيرا به تصويب شوراي سازمان رسيد، فراخوان براي دعوت از متقاضيان  اين شغل در روزنامه‌ها داده شد و از بين 700 نفر متقاضي حدود 60 نفر يعني سه برابر ظرفيت، مراحل اوليه گزينش و آزمون را پشت سر گذاشته‌اند."

 

شادكام خاطرنشان كرد: "از ميان افرادي كه مرحله اوليه گزينش را انجام داده‌اند، در آينده سنجش ديگري صورت خواهد گرفت و افراد برگزيده به عنوان مدير در خانه‌هاي فرهنگ مشغول به كار مي‌شوند." 


وي در خاتمه اظهار داشت: "كارهاي پژوهشي ديگري نيز در اين سازمان صورت گرفته كه از آن جمله مي‌توان به پژوهش در زمينه مكان‌يابي براي طراحي خانه‌هاي فرهنگ اشاره كرد كه اميد است در آينده نيز اين مهم محقق شود."

کد مطلب 254425

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