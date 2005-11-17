"حسين شادكام"، مديرعامل سازمان تفريحي شهرداري مشهد، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، ضمن بيان مطلب فوق افزود: "تغيير رويكرد و اصلاح ساختار در جهت بهبود وضعيت خانههاي فرهنگ محله و فرهنگسراها در سطح شهر مشهد از برنامههاي مدون سازمان است كه در آينده نه چندان دور به آن خواهيم پراخت."
وي با اظهار اينكه تاكنون به دليل محدوديتها و معذوريتهاي موجود اكثر مديران خانههاي فرهنگ از افراد بازنشسته يا افراي كه داراي مشاغل ديگري بودند تاكيد كرد: "با طرحي كه اخيرا به تصويب شوراي سازمان رسيد، فراخوان براي دعوت از متقاضيان اين شغل در روزنامهها داده شد و از بين 700 نفر متقاضي حدود 60 نفر يعني سه برابر ظرفيت، مراحل اوليه گزينش و آزمون را پشت سر گذاشتهاند."
شادكام خاطرنشان كرد: "از ميان افرادي كه مرحله اوليه گزينش را انجام دادهاند، در آينده سنجش ديگري صورت خواهد گرفت و افراد برگزيده به عنوان مدير در خانههاي فرهنگ مشغول به كار ميشوند."
نظر شما