ايران پس از نشست شوراي نوامبر حكام تبديل كامل اورانيوم را آغاز خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه اين ديپلمات ها ادعا كردند كه ايران با چنين اقدامي مي تواند سوخت راكتور يا موادي براي بمب اتمي بسازد.

اين ديپلماتها افزودند گزارش هاي منتشر شده درخصوص اينكه گاز هگزا فلوريد اورانيوم ايران آن قدر ناخالص است كه نمي توان آن را در سانتريفوژها تزريق كرد نادرست است .

يك ديپلمات غربي اعلام كرد:"ايران درحال حاضر فعاليت هاي غني سازي را تعليق كرده است اما اگر قصد نداشته باشد تعداد زياد سانتريفيوژهاي خو را نابود كند در صدد از بين بردن سانتريفوژهاي خود و كنار گذاشتن آنها نيست اين مقدار كنوني كيك زرد اورانيوم كه قرار است در ايران به گاز هگزا فلوريد اورانيوم تبديل شود براي يك برنامه تسليحات هسته اي كافي خواهد بود

"مارك فيتزپاتريك" يك كارشناس مؤسسه مطالعات استراتژيك بين المللي در خصوص منع تكثير سلاحهاي هسته اي (IISS) به خبرگزاري فرانسه گفت :"عقيده من اين است كه گرچه گازهاي توليدي در ايران به مرور زمان ماشينهاي سانتريفوژ را از بين خواهد برد اما مي تواند در غني سازي اورانيوم بهره برداري شود".

وي همچنين گفت:"اما به هر حال بسياري از ماشين هاي سانتريفوژ شروع كار را سرعت خواهند بخشيد بنابراين آلودگي ممكن است كمترين نگراني ايران باشد".

ديپلمات هاي بي نام و نشان خبرگزاري فرانسه مدعي شدند مقدار اورانيوم هگزافلورايد گاز UF6 ايران كه پس از تبديل 50 تن سنگ اورانيوم بدست خواهد آمد براي ساخت اورانيوم بسيارغني شده جهت استفاده در بيش از 10 بمب اتم كافيست.

يك ديپلمات غير غربي نيز به اين خبرگزاري گفت :" تبديل 50 تن سنگ اورانيوم به لحاظ كميت ،زياد است و تهيه چنين مقداري در يك سيستم ، به روشني نشان مي دهد كه ايران به توانائي و ظرفيت توليد گاز UF6 خود در فرايند تبديل ايمان دارد".

وي افزود ايراني ها به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرده اند قصد دارند بيست و ششم نوامبر كار تبديل اورانيوم را بطور كامل ازسر گيرند يعني پس از نشست بيست و چهارم و بيست و پنجم نوامبر آژانس كه در آن نشست درباره ارجاع يا عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصميم گيري خواهد شد .