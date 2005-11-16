ملودي شهر باراني؛ نمايي دور و ضد رمانتيك از لحظه هاي دگرديسي يك فرهنگ كهن

تولدش مبارك. اكبر رادي چهره شناس تئاتر رئاليستيك آرمان گراي ايران با گرايش رمانتيك، وجدان تئاتر اجتماعي و متعهد ايران است. "ملودي شهر باراني"، آخرين اثر رادي پس از گذشت 6 دهه از عمر پربار فرهنگي اوست كه مي توان آن را به دليل تقارن جالب توجه زمان آخرين تحريرش با ماه تولد هنرمند (مهرماه 1318) هديه سالگرد تولدش به جامعه اي تلقي كرد كه همواره حرمت دار قلم وي بوه و به قول تنها نويسنده هم طرازش، بهرام بيضايي، خود را وامدار قلم او دانسته است .

فرزانه كابلي درصحنه اي از "ملودي شهر باراني" به كارگرداني هادي مرزبان

نماي نزديك ( رويه داستاني ) :

"ملودي شهر باراني" در رويه داستاني خود، روايت گر و مقطع خاصي از زندگي يك خانواده اشرافي قجري ( خانواده صادق خان آهنگ) ساكن شمال ايران ( رشت ) درسال پايان جنگ جهاني دوم 1325 ( 1947) است سالي كه حدود دو دهه ازسياست هاي شبه مدرن مدرن گرايي فرهنگي ،اقتصادي وسياسي درايران سپري شده وتحولات اداري ونهادي قابل توجه اي دراين راستا صورت پذيرفته بود ( سياستي كه تنه يك هدف عمده را پيش روي خود داشت : تسكين عقده حقارت حاصل ازنتايج طولاني سكون ، فساد و عقب ماندگي عقده اي كه تمام برنامه هاي دولت براي پيشرفت كشور را تحت الشعاع خود داشت ) با پايان جنگ دوم جهاني ، مهيارفرزند كوچك خانواده آهنگ، پس ازهفت سال تحصيل درسوئيس به خانه بازگشته است هرچند ديرهنگام وپس ازخاكسپاري پدر، مهيار دراروپا پيشرفت علمي قابل توجه اي داشتند وقصد بازگشت دارد. روحيه عدالت خواهانه دردوران نوجواني ، تحصيلات موفقش درعلم حقوق وزندگي 7 ساله درسوئيس ازاوانساني دمكرات منش ومتفاوت ساخته است . شهروخانه پدري اونيزدراين هفت سال دستخوش تحولات عظيم شده است كه براي اوچندان ملموس وقابل درك نيست . " بهمن " برادر بزرگ تر كه سهمش ازما ترك شخصي پدرساعت جيبي اوبوده است حالا بازرس وزارت كشورشاهنشاهي است . جواني پرانرژي ، باسواد ، خوش گذران وعقده مند سربلند كشورش كه زماني متاثرازحكومت وحتما پدرخود طرفدارآلمان نازي بوده وحالا خواستارهماهنگي با "ساعت " تحولات دنياي مدرن است . " آفاق " مادرخانواده هنوزدرانديشه بازگشت به دوران طلايي اشرافي گري است ( صاف وشفاف ، بي هيچ عقده حقارتي ) واين دويعني آفاق وبهمن ، البته با دو نيت متفاوت خواهان اقامت دايم مهياردرشهراند وبهانه هردوي آن ها وصيت پدروخانه اي است كه طبق خواست پدربه مهيارتعلق گرفته . خانه اي كه درهفت سال بحران آهنگ ، خانواده " مسلم " پيشكاروخدمت كارمخصوص آقاي آهنگ درآن ساكن بوده اند گيلان وسيروس فرزندان " مسلم " حالا حضوري موفق دراجتماع دارند . گيلان معلم همان مدرسه اي است كه ماري خواهرمهياردرآن درس مي دهد وسيروس هنرپيشه تئاتروطرفدارايدئولوژي كمونيسم است. اوكه ازنوع ديگري عقده حقارت رنج مي برد ازاتحاديه هاي كارگري حمايت مي كند وتظاهرات فقرا وزحمتكشان وكارگران شهري را سازماندهي مي كند . ميان سيروس ( نامزد ماري دخترآهنگ ) وبهمن كشمكش ريشه داري جريان دارد كه حاصل تضاد ديدگاه ها وايدئولوژي ها وروش هاي پيشنهادي آنان براي آينده كشوراست.

پرده اول به معرفي افراد خانواده وخدمتكارپيروازكارافتاده آن ها ( ميرسكينه ) و ويژگي هاي شخصي ومناسبات اشخاص نمايش مي گذرد. پرده دوم وسوم به معرفي ماهيت كشمكش ميان بهمن وسيروس وگيلان وشكل گيري بحران واوج گيري تضاد ميان ديدگاهها ( به نمايندگي ازجريانات روشنفكري ايران نيمه قرن ) اختصاص دارد كه به ضرب وشتم سيروس توسط بهمن ، شكستن پيشاني سيروس توسط عصاي آبنوس پدر، دخالت مهياروشكستن عصا ( نماد قدرت وسلطه اشرافي آهنگ بررعيت ) توسط او، به پايان مي رسد . صحنه پاياني ( چهارم ) صحنه تدارك مهياربراي بازگشتن به اروپاست كه با ورود گيلان وگفت وگوي ساده وغيرروشنفكرانه آن ها درباره مفاهيم زندگي ، عدالت ، عشق ومسئوليت به انصراف مهيارازسفراروپا اعلام شيفتگي اش نسبت به افكاروجهان دروني گيلان واعتراف رمزآميزبهمن درباره دلبستگي پنهانش به گيلان خروج عاشقانه گيلان ومهياروتنهايي تلخ بهمن به پايان مي رسد .

دراين لحظه تمثال صادق خان آهنگ به گونه اي جادويي " لبخند مبهمي توي قاب خود مي زند قوطي سيگارش را بيرون مي آورد و...ازپشت عينك به صحنه تيزمي شود :كه يعني : پيش بيني چنين سرانجامي را نكرده بوديم !

نماي دور ( لايه پنهان متن ) :

پائيز1325 رشت وروابط ميان اعضاء خانواده آهنگ ومسلم، الگوي نمادين كوچكي ازمناسبات جامعه بزرگ ايران پس ازجنگ دوم جهاني است. سال اشغال ايران ازشمال ( توسط نيروهاي شوروي ) وازجنوب توسط قواي متفق ( انگليس وآمريكا ) سالي كه طرف هاي پيروزدرجنگ درصدد تثبيت هژموني ايدئولوژيك وسياسي خود برجهان باقي مانده ازآسيب جنگ ويرانگرهستند . پيروزي شوروي ونقش آن درشكست قطعي آلمان نازي وجهه عظيم وانكارناشدني براي كمونيسم فراهم كرده است وتوده هاي جوامع پيراموني را تحت تاثيرخودقرار داده . ايران يكي ازمهم ترين ميادين رقابت دراين وضعيت دوپاره گي است. تمام شئونات ، كشورراازريشه متزلزل كرده وعصبيت توده وار، اركان نظام را تا سرحد ويراني ونزاع هاي پايان ناپذيرتهديد مي كند . رشت به دليل موقعيت ويژه وحساسش يكي ازمهم ترين خطوط جبهه نبرد است . نبردي كه دريكسوي آن طرفداران بازگشت به سنت هاي استبدادي پيشين وهواداران خشن به مدرنيسم رضا خاني ايستاده اند ودرسوي ديگرش هواداران رمانتيك كمونيسم كه سپاهي ازطبقات محروم وبي سواد وفقيررا رهبري مي كنند.

اكبر رادي با طراحي دقيق داستان نزاع وكشمكش ميان " سيروس شفتي " وبهمن آهنگ " وطراحي تفاوت ديدگاه هاي آفاق با بهمن وروح هميشه حاضرومقتدرآهنگ درمورد چگونگي اسكان يابي خانواده مسلم ( گيلان وسيروس ) وتفاوت ماهيت اصرارشان درتشويق مهياربه ماندن درايران ، درحقيقت به چنين وضعيتي اشاره داشته است.

دانيال حكيمي در ملودي شهر باراني بازي تحسين برانگيزي ارائه كرد

مهيارازنسلي است كه قراراست " آهنگ " تحولات اجتماعي ايران را با تزريق " ملودي " تازه اي سمت وسو رنگ وجلوه تازه اي ببخشد وبه همين دليل است كه راوي در(كنشي نمادين ) عصاي آبنوس ( ارثيه پدري ) را بدست اومي شكند تا آغازدوران تازه اي را اعلام كند . دوراني كه قراراست پس ازرقابتي خام وناپخته ميان جناح هاي اجتماعي نوعي ازدمكراسي انسان مدارانه ملي جايگزين انواع دموكراسي هاي تحميلي وارداتي وصوري گردد ومهيارنماينده همان نسل است كه " راوي " ها و" بيضايي ها " و" ساعدي ها " ازآن زاده مي شوند تا ايراني جديد وبا فرهنگ نوين ملي ونه تقليدي را پي ريزي مي كنند .

نشانه شناسي ورمزگشايي :

اكبررادي در"ملودي باراني " عناصرنشانه اي بسياري را به كارگرفته كه هريك دلالت برمعنا ومفهوم ويژه اي دارند .

دايره اين عناصرنشانه اي ازانتخاب نامها ( آفاق ، بهمن ، گيلان ، مسلم و..)، " عنوان " نمايش شروع مي شود ودرجاي جاي متن دراشياء ومفاهيم وچهره ها ( عدالت ، آهنگ ملودي ، برامس ، ساعت ، عينك ، عصاي آبنوس وتمثال تمام قد صادق خان آهنگ) ودركنش ها مناسباتي نظيرنامزدي ماري وسيروس، زنده نمايي تابلوي صادق خان و... گسترش مي يابد .

" يوهانس برامس" درزمره آهنگسازان رمانتيك درون گرا بود . بعلاوه اويكي اززمينه سازان تحول وتكامل درموسيقي سنفونيك بود كه درست درنقطه مقابل غول هايي چون" واگنر" و"اشتراوس "قرارداشت كه مدافعين سرسخت رمانتيسم هيجاني درموسيقي ودرآميختگي ادبيات وموسيقي بودند .رفتاروشخصيت مهياررا دقيقا مي توان براساس نقشي كه برامس درموسيقي سنفونيك داشته است مورد تحليل و روانكاوي قرارداد ." برامس " به دوره اي تعلق داشته است كه به پايان كلاسيسم شهرت دارد . رادي همچنين جهت تاكيد براهميت نشانه اي برامس دردرام خود ، نه تنها ازواژه هاي ملودي وآهنگ بارها استفاده مي كند بلكه ساختارچهاربخشي اثرخود را نيزازساختارچهاربخشي سنفوني مي گيرد . بعلاوه علاقه مفرط مهياربه " برامس " وبي علاقگي گيلان نسبت به آن نيزخبرازتفاوت شخصيت هاي آن دومي دهد كه دريكي آميخته به رمانس تلطيف شده ودرديگري متاثرازامانيسم مجروحان ورنجبران است . عدالت نيزيكي ديگرازعناصرنشانه اي متن است كه نويسنده براي همه شخصيت هاي اصلي ودرگيرنمايش سهمي ازبيان ، ابرازتمايل ومطالبه آن داده است . اين تنوع درمعنا ومفهوم عدالت است كه متن را ازتك صدايي واقتدارگرايي ويژه متون رئاليستي درامان نگه مي دارد وپايان بندي بازوناتمامي را براي آن تدارك مي بيند . براين اساس نويسنده ( البته به گونه اي مبهم ) ازتحميل طرح ، دقيق ومعنايي تمام شده به متن كه ويژه آثاررئاليستي است سربازمي زند وابعاد واقعيت را تا به امروزگسترش مي دهد .

ساختمان وساختارمتن:

ساختمان " ملودي شهرباراني " ازساختارچهاربخشي سنفوني تبعيت مي كند . اين ويژگي ازتعداد پرده ها ، نحوه سيروقايع وچگونگي گسترش تم محوري آن يعني عدالت، قابل رديابي است . به نظرمي رسد رادي درطراحي ساختاروساختمان نمايشنامه بيش ازهرچيزبه تركيب بندي وساختارسنفوني هاي برامس نظرداشته است كه مي توان آن را درنحوه مقدمه چيني لطيف وپراحساس بخش اول ( بوي باران لطيف است ) ودرترفند زيباي زنده نمايي تابلومشاهده كرد كه درآن بخش اعظم مفاهيم وتم محوري نمايش مطرح مي شود وسپس با ورود " ميرسكينه " كه درتضاد كامل با سخنان صادق خان درباره زيبايي هاي زندگي در رشت ظاهرمي شود ونيزحجم اوامرودستورات آفاق به اوكه بسيارفراترازظرفيت وتوان جسمي اوبه نظرمي رسد ، لحن سراسرمتن وجوهرتناقضات داستان نمايش ، بي هيچ تاكيدي بيان مي گردد ، بخش دوم ( شب هاي گيلان ) برخلاف شاعرانگي وجنبه هاي عاطفي بخش اول لحن فيلسوفانه اي دارد كه ازخلال آن تم محوري نمايش يكبارديگردررنگ آميزي متنوع تروصريح ترتكرارمي شود . بخش سوم ( اين مه وحشي ) با ريتمي تند آغازوبه اوج مي رسد ودرآن تم محوري با تركيب بندي ملوديك خشن ترمجددا مطرح مي شود. مقدمه بخش چهارم ( تا صبح آبي ) يا فينال ، درتضاد كامل با مقدمه بخش اول است كه درآن تلخ وتند به نقد تم محوري پرداخته مي شود وبا ورود گيلان وگفت وگوي ميان مهيارواو، نوبت به هيجانات شديد عاطفي مي رسد كه تم محوري را دررنگ آميزي تازه ترمورد تاكيد قرارمي دهد ، آنگاه تم نخستين درفضايي شاد واميدواربارديگرتكرارمي شود ونمايش با خروج گيلان ومهيارولبخند تمثال " آهنگ " وتنهايي اندوهبار وخرد كننده بهمن درفضايي لطيف ،پراحساس ومتناقض همچون بخش اول به پايان مي رسد وعنوان " اين مه وحشي " اشاره به همان تناقض ولطافتي دارد كه چون پرده اي ازمه صبحگاهي ازآغازتا پايان، وقايع نمايش ومفاهيم روشنفكرانه جاري درآن را همراهي كرده است .

صبا كمالي؛ ايفاگر نقش گيلان در ملودي شهر باراني

سبك شناسي وزبان نمايش :

اكبر رادي در " ملودي شهرباراني " كوشيده است سنفوني تاريخ معاصركشورش را ازطريق زخمه زدن به سيم وجودي آدم هاي نمايش كه هريك هم نمونه اي تيپيكال ازطبقات اجتماعي وهم نمادي ازجهت گيري هاي تاريخي درمقطعي پرتناقض ازتاريخ كشورمان هستند خلق كند . هم آوايي ملوديك نواها وسازهاي مختلف در" ملودي شهرباراني " موسيقي چند صدايي " شهرباراني " يا تاريخ امروز وديروزما را واگويه مي كند . رادي در روايت اين تاريخ همچون گذشته به سبك واقع گراي انتقادي اما با، گرايش پنهان ضد رمانتيسم پاي بند است . و اين خبرازوقوع تحولي قابل توجه درنگرش ودرك رادي نسبت به مفهوم واقعيت مي دهد .

هرچند هنوزهم ابعاد اجتماعي طرح وموضوع برجنبه هاي روانشناختي وذهني مناسبات آدم ها مي چربد. اما ديگرخبري ازافق روشنفكرانه اميد بخش وآرمان گرايي نجات بخش نيست. بطوريكه درپايان قهرمان نمايش ( مهيار) ازتمام خيالبافي هاي روشنفكرانه وتصورات فيلسوفانه گذشته خود اعلام انزجارمي كند وبه نوعي ازتسليم ورضا دربرابرروزمره گي ونفي آرمان گرايي هاي رمانتيك گذشته روي مي آورد ودرستايش منطق ساده گيلان كه ساده زيستي كارومشاركت اجتماعي وبازگشت به اصل را توصيه مي كند، زانوي برائت برزمين مي نهد .

مهيار: " ديگه اون جمله هاي حكيمانه به گوش من تقدسي نداره ، بيزارم ازهمه زبانهاي قلابي ، خردمندانه ، ارباب رعيتي ، كتاب هاي فاخر" وكمي جلوتراعتراف مي كند " مي خواستم پروازكنم اوج بگيرم تاروي قله ها ... افسوس ، انگاربال هاي منوبا تسمه بستن ... من دريه مرداب ، يك منجلاب سياه ، مثل قير، دست وپا مي زنم ". اوتمام تصورات روشنفكرانه گذشته خود را به مرداب ومنجلاب تعبيرمي كند وگيلان درپاسخ به او مي گويد " همه ما دست وپا مي زنيم .... توي منجلاب .... ما خيلي ساده ايم كه دنيا رو پيچيده مي بينيم "

به نظرمي رسد رادي با بازگرداندن قهرمان خود به سرزمين مادري ( گيلان) و داشتن اوبه خضوع وسرسپاري دربرابرشخصيت دوم نمايش ، گيلان ( آن سبزه روي مه آلود كه نماند نام وطن نيزهست ) ديگرازهمه روش هاي سلبي وماجراجويي هاي روشنفكرمابانه قهرمانان پيشين خود دل كنده ودررجعتي با معنا به تبعيت ازنويسنده مورد احترامش ، چخوف تمكين وتسليم به زندگي روزمره را تبليغ وتوصيه مي كند . نسبت به هرگونه آرمان گرايي روشنفكرانه ( چه ازنوع فعال وچه ازنوع منفعل آن ) روي گردانده است واين همان ملودي گوش نوازي است كه پيش ازاين درنمايشنامه " شب روي سنگفرش خيس " نواخته شده بود. اين بازگشت واين انصراف ازرمانتيسيسم البته بازگشتي نوستالژيك نيست . بلكه بازكشتن تام وتمام است با همه باورعشق واميد تغيير . اين رويكرد جديد نه تنها درنوع پرداخت شخصيت ها ونحوه سيروقايع بلكه دررويگرداني ازآن مهندسي دقيقي قابل مشاهده است كه اساس ساختاري درام هاي رئاليستي كلاسيك ( آثارپيشين نويسنده ) را پي ريزي مي كرده است .

آدم هاي آخرين نمايشنامه رادي ( ملودي شهرباراني ) همگي چند بعدي اند وبه نسبت هاي برابرازحقيقت ودروغ برخوردارند . چنين مجموعه اي امكان نتيجه گيري ساده ازسيروقايع را ازمخاطب سلب مي كند: " بهمن " به همان قدردرمباحثاتش با سيروس حق دارد كه سيروس وگيلان محق هستند واين دوهمانقدردراشتباهند كه بهمن وحتي مهيارپايان بندي نمايش .آغازوپايان هرپرده ( مومان ) نيزبه هيچ وجه نتيجه اكسيون هاي پيشين نيست . اوج گاهها خلق الساعه وناگهاني است. چنانچه ازساختارموسيقايي متن انتظارداشت . ساختارموسيقايي وشاعرانه ودخالت عناصرذهني " ملودي شهرباراني " را ازيك اثركلاسيك رئاليستي مطابق سنت فرا مي روياند وبه اثري جديد به لحاظ ساختاروشيوه سيروقايع بدل مي سازد كه يقينا درآثاربعدي وآينده هنرمند با عمق ودقت بيشترپي گيري خواهد شد . رادي اين بارريزش دايمي باران را برخلاف هميشه دررشت وسرزمين مادري اش به ملودهاي سنفوني زيبايي تشبيه مي كند كه مي توان درپناهش نه تنها به آرامش روحي ورواني بلكه به رستگاري وسعادت نيزدست يافت.

درآثاررادي تاريخ فرهنگي واجتماعي وسياسي ايران با واقع بيني ژرفي مورد تحليل قرارگرفته است و" ملودي شهرباراني"

آخرين اثررادي خوش بينانه ترين اثراوست كه افق هاي روشني را براي آينده پيش بيني كرده است . نيمه دهه بيست قرن بيستم بهانه اي دردست هاي هنرمند وخلاق رادي تا ازامروزسخن بگويد .

اصغر همت در نقش مهيار در ملودي شهر باراني بازي مي كند

اجراي نمايش:

هادي مرزبان دراجراي نمايش " ملودي شهرباراني " فارق ازويژگيهاي ساختاري پيش گفته ودقيقا مطابق دريافتي كلاسيك ازرئاليسم آثاررادي عمل كرده است . اين درحالي است كه ساختارموسيقايي ومحتواي اين نمايش به ويژه نوع تركيب بندي بخش ها وزمينه هاي لازم را براي رويكردي ذهني ترفراهم كرده است . صحنه اول نمايشنامه كه فضايي وهم آلود وجادويي وغيررئاليستيك را پيشنهاد مي كند دراجراي هادي مرزبان كاملا ازدست مي رود ومصنوعي جلوه مي كند به همين سياق نيزاجراي سايرصحنه هاي زنده نمايي تابلوي صادق خان آهنگ درطول نمايش درميان فضاي كاملا رئاليستي صحنه هاي نمايش تحميلي وفاقد سبك جلوه مي كند وريتم وضرب آهنگ موسيقايي نمايش نيزكيفيتي كاملا خطي مي يابد .

" درملودي شهرباراني " حوادث وكنش ها درحوزه متني ، روندي غيرخطي دارند وازدل يكديگرزاده مي شوند . دراين نمايشنامه قهرمان اصلي نه مهياراست ونه بهمن، بلكه تفسيرويژه اي ازمدرنيسم وعدالت خواهي نا روشنفكرانه ودرمعنايي فراترنمونه نوعي واژگونه وبه " اصل " بازگشته همان عنصرروشنفكري آثارگذشته رادي است . كه اكنون درهيئت بهمن وسيروس به آخرخط رسيده ودرقالب ضد قهرمان ظاهرشده است . رويكرد رئاليستي تام وتمام هادي مرزبان باراصلي نمايش را بردوش بهمن ( با بازي بسيارزيبا وبرجسته دانيال حكيمي ) مي افكند . سكوت مهيارماهيت غيردراماتيك مي بخشد وپايان بندي نمايش را نيزشعارگونه وعجولانه جلوه گرمي سازد .

با وجود اين اما هادي مرزبان درجان بخشيدن به برخي لحظه هاي " ملودي شهرباراني" آخرين اثراكبررادي ، همچون گذشته به ويژه درمعرفي دوطيف روشنفكري غرب گرا وچپ گرا وطراحي رفتارعيني دونمونه نوعي هواداران دوطيف فكري درتاريخ معاصرايران بسيارموفق است .