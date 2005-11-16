واشنگتن در برابر ايران به استراتژي تصميم گيرنده نياز دارد نه حمله نظامي

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه اتريشي استاندارد ، " گرگ شولت " رئيس نمايندگي هيات آمريكايي در آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخناني درباره برنامه هاي هسته اي ايران در يكي از مراكز آمريكايي در وين همچنين ادعا كرد : جامعه بين الملل هنوز درباره فعاليتهاي هسته اي ايران رضايت نداشته و خواهان توقف برنامه هاي غيرمتعارف هسته اي اين كشور است .

وي در ادامه گفت : ايران بايد به تمام فعاليت هاي هسته اي پايان دهد در غير اين صورت با تلاش مجدانه واشنگتن مبني بر ارجاع پرونده هسته اي خود به شوراي امنيت روبرو مي شود .

" شولت " افزود : ايران بايد بنا به درخواست جامعه بين المللي از غني سازي اورانيوم چشم بپوشد .

رئيس نمايندگي هيات آمريكايي در آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به مذاكرات سه كشور اروپايي آلمان ؛ فرانسه و انگليس با ايران اظهار داشت : ايران بايد هر چه زودتر به پاي ميز مذاكره با سه كشور اروپايي باز گردد .

" شولت " در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد : ايران تا چند روز باقي مانده به نشست آتي آژانس بين المللي فرصت دارد تا درباره چگونگي همكاريهاي خود به آژانس و جامعه بين الملل توضيح دهد .

وي همچنين اظهار داشت : آمريكا در حال حاضر به منظور حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران به " استراتژي تصميم گيرنده " نياز دارد نه حمله نظامي.