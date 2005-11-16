رئيس سازمان تربيت بدني و اظهار نظر در مورد كادر فني تيم ملي فوتبال

رئيس سازمان به عنوان متولي ورزش مي تواند مستقيما درهمه امورفدراسيونها دخالت كند ودراين بحثي نيست و آنرا حق مسلم رئيس ورزش مي دانيم. به خصوص اينكه آقاي علي آبادي در ابتداي راهي قرارگرفته اند كه هيچ شناختي از آينده ادامه اين مسير ندارند.

وي درواكنش به ديدگاههاي اخيربرخي از نمايندگان مجلس درخصوص تيم ملي فوتبال درمشهد گفته است كه اگرلازم باشد راسا دركادرفني تيم ملي دخالت خواهد كرد. نمي دانيم كه رئيس سازمان تربيت بدني برچه اساس ومنطقي وارد اين فازشده وچرا خود را درگير مسئله اي كرده كه حساس ترين بحث روز ورزش ماست. فوتبال وتيم ملي ريزه كاريهاي خاص خودش را دارد وچه بهتر بود كه آقاي علي آبادي با تفكر و تعقل بيشتري وارد اين مبحث مي شد.

رئيس سازمان بايد آنقدركلان و ازموضع بالا صحبت كند كه او را وارد جزئيات نكنند وبا اينكار وي را از امور اصلي باز دارند. سازمان تربيت بدني داراي 4 معاونت بيش از40 فدراسيون، 30 اداره كل وهزاران هيات و انجمن است. سازمان گسترده اي كه فوتبال هم يكي ازهمين هزارها محسوب مي شود. با اين توضيح زماني كه رئيس سازمان تربيت بدني بدون مقدمه و احتمالا بدون مطالعه به بحث فني تيم ملي مي پردازد وخبر ازدخالت مستقيم درتغيير وتحولات كادرفني تيم ملي فوتبال مي دهد، آيا فكرعواقب آن را كرده است؟

آيا فكراين را كرده است كه فردا بايد با اين روش دركار كادرفني تيم هاي ملي كشتي، وزنه برداري، واليبال، بسكتبال و دهها رشته ديگر هم دخالت كند؟ اگر رئيس سازمان تربيت بدني خود را موظف به دخالت مستقيم دراينگونه اموربداند فكر نمي كند كه ازراه اصلي باز مي ماند و ورزش به بيراهه مي افتد؟

تيم ملي فوتبال يكي ازبخش هاي فدراسيون فوتبال است و خود فدراسيون دهها كميته و تيم ديگر دارد كه رئيس فدراسيون هم به عنوان فني ترين و مسئول ترين فرد نه مي تواند مستقيم در همه امورآنها دخالت كند و نه فرصت رسيدگي پيدا مي كند.

به عنوان مثال دكتر دادكان به عنوان رئيس فدراسيون كه اشراف كامل برهمه اركان فدراسيون دارد هم نمي تواند ادعا كند كه به تنهايي و راسا در تغييرات كادرفني تيم هاي ملي وارد مي شود چه رسد به رئيس سازمان تربيت بدني كه نه اشرافي بر فدراسيونها به لحاظ فني دارد و نه به لحاظ قانوني مي تواند وارد اين مسائل شود.

به هرحال جذابيتهاي فوتبال آنقدربالاست كه درهمين ابتداي راه مهندس علي آبادي را به سوي خود كشانده است، اما متاسفانه رئيس سازمان تربيت بدني از راه درستش وارد قضيه نشده است و حتما تبعات آن را درآينده اي نزديك خواهد ديد.

شخص رئيس فدراسيون فوتبال نيز اگربخواهد دركادرفني تغييراتي ايجاد كند، بايد با استناد به راي كميته فني وبا دليل ومدرك دست به اين كاربزند. حال چگونه آقاي علي آبادي با توجه به اطلاعات محدود و مدت زمان كمي كه در ورزش حضوردارد، چنين صريح اظهارنظر مي كند، جاي تعجب فراوان دارد.

* سيدرضافيض آبادي