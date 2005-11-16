به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون، در طول برگزاري جشنواره شادي‌هاي كودكي فيلم‌هاي «درسي براي فردا» از رضا حيدرنژاد، «گلي براي مريم» از حسن آقاكريمي، «ماه بود و روباه» از بابك نظري، «ژنرال و بادبادك» از محمدعلي سليمان‌زاده، «بهادر» از عبدالله عليمراد، «كلاغ سياه و مداد قرمز» از هادي يقين‌لو، «تولد» از حميد نويم، «كلاغي كه مي‌خواست قوي‌ترين باشد» از محمدعلي سليمان‌زاده و «كوه جواهر» از عبدالله عليمراد بر روي پرده رفت.

همچنين در كنار فيلم‌هاي ايراني چهار فيلم "اميل و كارآگاهان" از فرانسيسكا بوخ و جيم كنوپف و "لوكاس لوكوموتيوران" از ميشائل انده و راديو هسن به نمايندگي از كشور آلمان و از كشور فرانسه فيلم‌هاي "راه‌پيمايي امپراتور" از لوك ژاكه و "جماعت مهاجر" از ژاك پرن به نمايش درآمدند.

بسياري از اين فيلم‌ها در سطح جشنواره‌هاي بين‌المللي به نمايش در آمده و جوايز متعددي را كسب كرده‌اند. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در نظر دارد كه در آينده‌اي نزديك اين فيلم‌ها را در سلسله برنامه‌هاي بلند براي عموم به اكران در آورد.

جشنواره بين‌المللي شادي‌هاي كودكان در قالب كارگاه‌هاي متنوع و با حضور مربيان ايراني، آلماني و فرانسوي براي كودكان هر سه كشور برگزار مي‌شود و از ساعت 9 تا 17 طي روزهاي دوشنبه تا چهارشنبه (23 تا 25 آبان ماه جاري) ادامه خواهد داشت.