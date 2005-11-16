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۲۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

حسين قندي، مدرس روزنامه‌نگاري:

نشريات كودكان به روزنامه نگاران متخصص نياز دارد

نشريات جوان و نوجوان نسبت به دو سال پيش حدود 40 تا 50 درصد رشد داشته‌اند ولي در بخش كودك اين پيشرفت حاصل نشده، چرا كه ما هنوز به كودك مثل چند دهه پيش نگاه مي‌كنيم.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، حسين قندي، مدرس روزنامه‌نگاري و داور دو رشته از هفتمين جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان، ضمن بيان اين مطلب در حاشيه جشنواره اظهار داشت: ايرادي كه گرفته بودم اين بود كه ما روزنامه نگاري كودكان و نوجوانان را از دست روزنامه‌نگاران گرفتيم و به ادبا و شعرا داديم. ما در اين حوزه به دلايل مختلف، تخصص نداريم. همانطور كه در حوزه‌هاي ديگر تخصص نداريم.

وي با تأكيد بر تخصصي شدن آموزش روزنامه‌نگاري كودكان گفت: ما درباره كودكان هم مثل ساير رشته‌ها نيازمنديم كه از سال دوم يا سوم دانشكده روزنامه‌نگاري تخصص‌ها را در افراد تشخيص دهيم و بعد دوره‌هايي را براي آنها تدارك ببنيم تا يك ژورناليست، با روزنامه‌نگاري و شعر كودكان هم آشنا شود.

قندي ادامه داد: ما سال هاي قبل از مدرسه را اصلا نديده ايم و اين خيلي بد است چون بعد ناگهان از سن 6-7 سالگي مطبوعات را دست بچه‌اي مي‌دهيم كه آن را نديده و عادت هم ندارد يك نشريه را به دست بگيرد.

وي با تاكيد به اينكه اگر بچه ها را نبينيم وقتي 7 سالگي مي خواهيم او را ببينيم ديگر او به ما نگاه نمي‌كند. گفت: ما در سنيني كه شخصيت كودك شكل مي گيرد او را ناديده مي گيريم و درست در سن 7 سالگي كه پايان شكل يافتن شخصيت انسان است برايش آموزش رسمي مي گذاريم. 

اين مدرس روزنامه‌نگاري با تأكيد بر لزوم مخاطب شناسي به روز در نشريات كودك و نوجوان گفت: بچه‌ 3 ساله امروز ما بچه چند دهه پيش نيست و حتي تفاوت‌هايي كه كودكان تهران با ساير شهرها، شهرها با روستاها و مناطق مختلف كلان شهرهايي مثل تهران با يكديگر دارند، بايد در نظر گرفته شود و لحاظ نكردن اين تفاوت ها مي تواند نشريات را نابود كند.

قندي اظهار داشت: اين اتفاق در ايران افتاد و زماني كه ديگر نشريات كودكان ما رشد نكردند، زماني بود كه ديگر كسي جايگزين مخاطباني كه بزرگ شدند و رفتند نشد. به همين دليل نشريه اي كه 80 هزار تيراژ داشت به زير 20 هزار يا 5 هزار نسخه رسيد.

کد مطلب 254545

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