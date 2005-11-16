ونزوئلا از مسيونرهاي مذهبي آمريكا خواست تا كشور را ترك كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين دستور كه از سوي وزارت كشور عليه گروه" ماموريت قبائل جديد" صادر شده است به آنها سه ماه مهلت داده است تا كشور را ترك كنند.

اين دستور درپي آن صورت مي گيرد كه ماه پيش هوگو چاوز رئيس جمهور اين كشور اين گروه را متهم كرد كه با بوميان اين كشور بطرز نامناسبي رفتار مي كنند و براي آمريكا اطلاعات استراتژيك فراهم مي آورند.

دولت ونزوئلا مقرر كرده است تا گروه ماموريت قبائل جديد، پايگاهاي خود را در جنوب و جنوب شرقي ونزوئلا ترك كنند.

چاوز براساس گزارشي ، اين گروه از مبلغان مذهبي را متهم كرد كه در محل ماموريت آنها در استان"آپور" 42 بومي كه 31 نفر از آنان كودك بودند بر اثر گرسنگي و سوء تغذيه فوت شده اند.

همچنين چندي پيش در پي درخواست "پت رابرتسون" كشيش معروف آمريكائي و مبلغ پروتستانتيزم براي ترور رئيس جمهوري ونزوئلا روابط آمريكا و ونزوئلا بيش از بيش تيره شد و حساسيت چاوز نسبت به كار مبلغين مذهبي افزايش يافت.