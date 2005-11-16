هيات امناي حساب ذخيره ارزي هفته آينده تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،عليرضا طهماسبي عصر روز چهارشنبه در نشستي كه به منظورتعامل ميان بخش هاي دولتي و خصوصي با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد با ابراز خرسندي از حضور در نشست مشترك وزراي امور خارجه ، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و كار و امور اجتماعي، تعامل بخشهاي دولتي و خصوصي با فعالان اقتصادي بخش خصوصي را گامي موثر در حل مشكلات اين بخش دانست.

وي افزود: اختصاص سهم بيشتري از منابع حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي به ويژه به صنايع كوچك و متوسط از ديگر برنامه‌هاي دولت براي افزايش حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي است.

وزير صنايع و معادن تصريح كرد:دولت از ابتداي امسال تا پايان مهر ماه ، 610 ميليون دلاربه پروژه‌هاي زير 30 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت كرد.

وي ، از تشكيل هيات امناي ذخيره ارزي در اوايل هفته آينده خبر داد و خاطر نشان كرد: در اين جلسه در خصوص پرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي به پروژه‌هاي كوچك ، متوسط و نسبتا بزرگ تصميم‌گيري خواهد شد.

طهماسبي در عين حال بر ضرورت افزايش ارزش افزوده در بخشهاي صنعتي تاكيد كرد و گفت : در بسياري از كشورهاي دنيا رشد ارزش افزوده بيش از يك درصد است در حالي كه اين ميزان در ايران بسيار كمتر است .