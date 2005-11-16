حميدرضا ترقي در گفت وگو با "مهر": كسري بودجه 9000 ميليارد توماني به جا مانده از دولت خاتمي ، عامل مشكلات كنوني است

حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي و سردبير ارگان اين حزب، در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" به بيان ديدگاههاي خود در خصوص توقعات زودهنگام از دولت احمدي نژاد پرداخت.

ترقي گفت : شعارهاي دولت احمدي نژاد برگرفته از اولويت هاي معرفي شده از سوي رهبري كه به صورت مبارزه با مثلث "فقر و فساد و تبعيض" مطرح شده بود، مي باشد و به نظر مي رسد با توجه به مشكلاتي كه وضعيت اقتصادي كشور در اثر سياست هاي دولت قبلي به وجود آمده و به خصوص كسري بودجه 9000 ميليارد توماني دولت جديد كه از دولت خاتمي برايش به يادگار مانده است.

بايد به دولت جديد براي تحقق اهدافش و اعمال ديدگاههايش فرصت داد تا بودجه سال 85 را تدوين و اجرا كند به نظر مي رسد با تدوين بودجه 85 زمان مناسبي براي نقد دولت فراهم شود.

وي افزود : دولت جديد تا زماني بخواهد اين كسري بودجه را جبران كند و وارد مقدمات عمل به شعارهايش شود، نياز به زمان دارد و بر اين اساس چنانچه بخواهيم قبل از اين زمان ، مطالباتي را از دولت بخواهيم، اين باعث تضعيف دولت خواهد شد و مردم را نسبت به توانمندي دولت دچار ترديد مي كند.

عضو شوراي مركزي موتلفه اسلامي در خصوص زمان مناسب براي شروع نقد دولت اظهار داشت: بودجه سال 84 را دولت قبلي به تصويب رسانده و دقيقا تمام اجزاي بودجه مبتني بر سياست هاي دولت گذشته است و بايد به دولت جديد براي تحقق اهدافش و اعمال ديدگاههايش فرصت داد تا بودجه سال 85 را تدوين و اجرا كند به نظر مي رسد با تدوين بودجه 85 زمان مناسبي براي نقد دولت فراهم شود.

سردبير نشريه " شما " و معاون فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) تصريح كرد: بايد به دولت فرصت داد تا بطور كامل بر اوضاع مسلط شود و تغييرات و تحولات مديريتي اش به پايان برسد ، اين وضعيت كاملا طبيعي است و نبايد دولت را بخاطر آن تحت فشار گذاشت، در دولت خاتمي در همان شش ماه اول بر اساس يك حركت حزبي از سوي حزب مشاركت، حدود 10 هزار مدير عوض شدند اما دولت احمدي نژاد با نهايت تعقل و درايت و آرامش و بر اساس ضرورت، نظام مديريتي كشور را متحول مي كند.

ترقي در پاسخ به اين سئوال كه آيا حزب موتلفه براي همكاري با دولت دعوتي شده يا خير، پاسخ داد: اصولا ما از اول به هيچ وجه از دولت سهم خواهي نكرديم ، حتي پيشنهادي هم به دولت نداديم، اختيار را بطور كامل به آقاي رئيس جمهور داديم و نخواستيم هيچ كس به ايشان تحميل شود.

وي تصريح كرد: موتلفه، انتخاب اصول گرايان را انتخاب خود تلقي كرده است، هدف ما سپردن قدرت اجرايي به اصولگرايان بود كه به آن رسيديم، سياست موتلفه حمايت از دولت و نقد دلسوزانه است.