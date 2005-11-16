تيم ملي فوتبال بحرين از راهيابي به رقابتهاي جام جهاني بازماند

به گزارش خبرنگار" مهر" ديداربرگشت اين دو تيم عصر امروز در ورزشگاه ملي منامه برگزارشد و طي آن نماينده قاره آمريكا موفق شد با نتيجه يك برصفرحريف آسيايي خود را شكست دهد و جوازحضوردرجام جهاني را بدست آورد. ديدار رفت اين دو تيم با نتيجه تساوي يك بريك به پايان رسيده بود. تنها گل ديدار برگشت را لاوارنسي در دقيقه 49 براي تيم ترينيداد و توباگو وارد دروازه بحرين كرد.

در دقيقه 93 اين بازي مهاجم تيم فوتبال بحرين با ربودن توپ از دروازه بان حريف توپ را به گل تبديل كرد اما داور اين مسابقه با اعلام خطاي اين مهاجم تنها گل بحرين را نپذيرفت كه اين امر باعث اعتراضا شديد بازيكنان و كادر فني بحرين شد. اين اعتراضات به گونه اي بود كه داور ناچار شد يكي از بازيكنان بحرين را از زمين اخراج كند. ضمن اينكه تماشاگران بحريني نيز به قضاوت داور اين بازي اعتراض كردند.

تيم ملي فوتبال بحرين يكي ازحريفان تيم كشورمان دررقابتهاي انتخابي جام جهاني 2006 آلمان بود كه با قبول شكست مقابل تيم ايران و قرارگرفتن دررده سوم گروه به مرحله پلي آف راه يافت. اين تيم در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2002 با شكست دادن تيم ملي ايران در منامه و شادي با پرچم عربستان زمينه صعود تيم ملي عربستان به جام جهاني و حذف تيم ملي كشورمان را فراهم كرده بود.

با حذف بحرين از رقابتهاي پلي آق جام جهاني تيم هاي ملي فوتبال ايران ، ژاپن ، عربستان و كره جنوبي به عنوان چهار نماينده آسيا در مسابقات جام جهاني 2006 آلمان حضور خواهند يافت.