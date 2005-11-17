پريوش نظريه: سينماي كوتاه يك سينماي مستقل است

پريوش نظريه، كارگردان و يازيگر سينما، ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد اضافه شدن بخش‌هاي جديد نظير سينماي آسيا و معناگرا به جشنواره فيلم كوتاه تهران گفت: "وجود اين بخش‌ها تاثيرات مثبت بسياري دارد و به بهبود و رشد محتواي فيلم‌ها كمك مي كند. ولي براي ديدن نتايج قطعي اين بخش‌ها بايد منتظر آينده بود."

وي در مورد اضافه شدن بخش بازاريابي به جشنواره امسال گفت: "اين بخش خيلي مهم است و سينماگران جوان دوست دارند فيلم‌شان جايي به نمايش درآيد تا علاوه بر ديده شدن، برگشت هزينه توليد فيلم را هم درپي داشته باشد."

نظريه وجود كارگاه‌هاي آموزشي را در جشنواره امسال مهم ارزيابي كرد و افزود: "قاعدتا وجود چنين كارگاههايي مي‌تواند براي سينماگران جوان خيلي مهم باشد، چون با دوران بلندمدت تحصيلي دانشگاهي تفاوت دارد و چكيده مسائل و تجربيات عملي استادان به مخاطبان انتقال پيدا مي كند و خيلي در سطح ارتقاي آموزشي شركت‌كنندگان مؤثر است."

اين سينماگر در مورد تفاوت سطح فيلم كوتاه و بلند در ايران گفت: "گاهي اوقات فيلم‌ كوتاه خيلي از نظر ارزشي و ساختاري از برخي فيلم‌هاي بلند بهتر و كامل‌تر است. البته چندان نمي توان بين اين دو سينما مقايسه‌اي انجام داد و سينماي كوتاه هميشه براي من يك سينماي مستقل است و سينماي بلند نيز جايگاه ديگري دارد. به عقيده من توليد فيلم كوتاه هم هيچ وقت سكوي پرتاب نيست كه حالا شخصي بعد از ساختن فيلم كوتاه، فيلم بلند بسازد. خود سينماي كوتاه مثل حرف و گفته‌هاي نغز است و اين‌قدر بايد پرمحتوا باشد كه بتواند در يك زمان كوتاه بيشترين محتوا را به مخاطبش انتقال دهد. شايد بتوان به جرات گفت ساخت فيلم كوتاه از ساختن فيلم بلند سخت‌تر است."