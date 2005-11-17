كرزاي: اوضاع امنيتي افغانستان مناسب نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، " حامد كرزاي " رئيس جمهوري افغانستان در گفتگو با روزنامه اتريشي استاندارد درباره روند بازسازي اين كشور اظهار داشت : افغانستان روند مثبتي را در مسير بازسازي خود مي گذراند .

وي با اشاره به انتخابات اخير پارلماني در افغانستان تصريح كرد : روي كار آمدن پارلمان جديد در افغانستان مي تواند تاثير بسزايي در تسريع روند برقراري ثبات در اين كشور بر جاي بگذارد .

رئيس جمهوري افغانستان در ادامه سخنان خود اظهار داشت : گروههاي مختلف سياسي در افغانستان با برگزاري نشستهاي مختلف و بررسي شرايط حاكم و وضعيت آتي بر اين كشور راهكارهاي لازم براي بهبود وضعيت را ارائه خواهند داد .

كرزاي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت افغانستان با پيچيدگي هاي بسياري روبرو است ؛ گفت : به اعتقاد من دستيابي به شرايط ايده آل همواره با دشواري هاي خاص خود روبرو است .

وي در توضيح گفته خود خاطرنشان كرد : همكاري ميان دولت و پارلمان مي تواند گره از بسياري از مشكلات پيش رو باز كند .

رئيس جمهوري افغانستان درباره اوضاع امنيتي اين كشور اظهار داشت : اوضاع امنيتي افغانستان به هيچ وجه در شرايط مناسب و ايده آل قرار ندارد .

كرزاي افزود : افزايش توان نيروهاي امنيتي در سايه مشاركت دولت مي تواند تا حدي به بهبود اين مسئله كمك كند .

وي مبارزه با تروريسم را از جمله اهداف مهم دولت افغانستان قلمداد كرد .