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۲۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۱۳

وزير صنايع و معادن درجمع خبرنگاران:

20 درصد تسهيلات بانكي به صنايع كوچك اختصاص مي يابد

20 درصد تسهيلات بانكي به صنايع كوچك اختصاص مي يابد

وزير صنايع و معادن گفت: در راستاي حمايت از صنايع كوچك 20 درصد از كل تسهيلات بانكي امسال به اين صنايع اختصاص خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،عليرضا طهماسبي در حاشيه  نشستي كه به منظور تعامل بين بخشهاي دولتي و خصوصي با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، با اشاره به حمايت دولت ازصنايع كوچك ، گفت: دولت در خصوص حمايت از صنايع كوچك آئين نامه هايي را در دست تدوين دارد.

وي افزود: دولت قرار است سهميه بندي مشخصي را براي راه اندازي واحدهاي كوچك ، بويژه حمايت از واحدهاي نيمه تمام در بخش صنايع كوچك اعمال كند.

وزير صنايع و معادن تصريح كرد: 20 درصد از كل تسهيلات بانكي در سال جاري،35 درصد از اين تسهيلات سال آينده و 50 درصد از كل تسهيلات در سه سال پاياني برنامه چهارم به كارگاه هاي زير 50 نفر در استانهاي مختلف اختصاص خواهد يافت.

به گفته وي، با صدور مجوزها ي شوراي برنامه ريزي كارگروه اشتغال درهراستاني ، تسهيلات بانكي نيز اختصاص يافته وگشايش عمده اي براي حمايت ازصنايع وكارگاه هاي كوچك زير 50 نفرايجاد مي شود.

طهماسبي با اشاره به اكتشاف معدن طلا توسط خارجي ها گفت:‌شركت هاي انگليسي واستراليايي دربرخي كارگاه ها و پروژه‌هاي كوچك معدني كشورحضور دارند، ولي هنوز قراردادي با آنها بسته نشده است.

وي گفت: آنچه دربرخي ازسايت هاي خبري درخصوص واگذاري اكتشاف معدن طلا به انگليسي ها آمده است، درست نيست.

وزيرصنايع و معادن درباره استفاده از فاينانس دربخش صنعت افزود: ازمنابع مالي خارجي كه درمجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است ، علاوه بر صنايع نفت و گازو پتروشيمي درصنايع بزرگ ديگرنيزمي توان استفاده كرد.

وي درزمينه مشكل سيمان ، تصريح كرد: با جلسه مشتركي كه با كميسيون عمران در زمينه مشكل سيمان برگزار شده ، در صورت حل مشكل ، پس از آذرماه جاري وارد بورس كالايي خواهد شد.

طهماسبي درباره اينكه موتور ملي بر روي چه خودروهايي نصب خواهد شد، خاطر نشان كرد: اين موتوركه با طراحي داخلي ساخته شده است، ابتدا روي خودروي سمند قرار داده مي شود و درصورت امكان بر روي مابقي خودروها نيزنصب خواهد شد.

وي با اشاره به قانون تجميع عوارض افزود: وزارت صنايع و معادن در نشست كارگروه تجميع عوارض كه با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت كشوربرگزار مي شود، تنها يك راي دارد اما نظر صنعتگران مبني بر خروج كالاهاي واسطه اي ازشمول قانون تجميع عوارض مي باشد.

کد مطلب 254812

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