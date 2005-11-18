20 درصد تسهيلات بانكي به صنايع كوچك اختصاص مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،عليرضا طهماسبي در حاشيه نشستي كه به منظور تعامل بين بخشهاي دولتي و خصوصي با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، با اشاره به حمايت دولت ازصنايع كوچك ، گفت: دولت در خصوص حمايت از صنايع كوچك آئين نامه هايي را در دست تدوين دارد.

وي افزود: دولت قرار است سهميه بندي مشخصي را براي راه اندازي واحدهاي كوچك ، بويژه حمايت از واحدهاي نيمه تمام در بخش صنايع كوچك اعمال كند.

وزير صنايع و معادن تصريح كرد: 20 درصد از كل تسهيلات بانكي در سال جاري،35 درصد از اين تسهيلات سال آينده و 50 درصد از كل تسهيلات در سه سال پاياني برنامه چهارم به كارگاه هاي زير 50 نفر در استانهاي مختلف اختصاص خواهد يافت.

به گفته وي، با صدور مجوزها ي شوراي برنامه ريزي كارگروه اشتغال درهراستاني ، تسهيلات بانكي نيز اختصاص يافته وگشايش عمده اي براي حمايت ازصنايع وكارگاه هاي كوچك زير 50 نفرايجاد مي شود.

طهماسبي با اشاره به اكتشاف معدن طلا توسط خارجي ها گفت:‌شركت هاي انگليسي واستراليايي دربرخي كارگاه ها و پروژه‌هاي كوچك معدني كشورحضور دارند، ولي هنوز قراردادي با آنها بسته نشده است.

وي گفت: آنچه دربرخي ازسايت هاي خبري درخصوص واگذاري اكتشاف معدن طلا به انگليسي ها آمده است، درست نيست.

وزيرصنايع و معادن درباره استفاده از فاينانس دربخش صنعت افزود: ازمنابع مالي خارجي كه درمجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است ، علاوه بر صنايع نفت و گازو پتروشيمي درصنايع بزرگ ديگرنيزمي توان استفاده كرد.

وي درزمينه مشكل سيمان ، تصريح كرد: با جلسه مشتركي كه با كميسيون عمران در زمينه مشكل سيمان برگزار شده ، در صورت حل مشكل ، پس از آذرماه جاري وارد بورس كالايي خواهد شد.

طهماسبي درباره اينكه موتور ملي بر روي چه خودروهايي نصب خواهد شد، خاطر نشان كرد: اين موتوركه با طراحي داخلي ساخته شده است، ابتدا روي خودروي سمند قرار داده مي شود و درصورت امكان بر روي مابقي خودروها نيزنصب خواهد شد.

وي با اشاره به قانون تجميع عوارض افزود: وزارت صنايع و معادن در نشست كارگروه تجميع عوارض كه با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت كشوربرگزار مي شود، تنها يك راي دارد اما نظر صنعتگران مبني بر خروج كالاهاي واسطه اي ازشمول قانون تجميع عوارض مي باشد.