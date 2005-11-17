  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۱۴

شنيده ها از وين مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي حاكي است :

گزارش البرادعي فردا منتشر مي شود

گزارش البرادعي فردا منتشر مي شود

شنيده ها حاكيست ، گزارش محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران براي ارائه به شوراي حكام احتمالا روز جمعه منتشر خواهد شد .

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، پيش نويس اين گزارش آماده شده  و تا فردا آماده انتشار خواهد شد .

مقامات و مسوولان ايران در روزهاي اخير بارها اعلام كرده اند انتظار دارند با توجه به همكاري هاي گسترده و شفاف ايران در خصوص فعاليت هاي هسته اي بويژه همكاريهاي همه جانبه هفته هاي گذشته ، اين گزارش واقعي، شفاف و مثبت باشد .  
کد مطلب 254843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها