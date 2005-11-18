سازمان سيا و ايجاد پايگاه هاي مخفي در اروپا ،خاورميانه و آسيا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد سازمان سيا مراكز مخفيانه مبارزه با تروريسم در اروپا و خاورميانه و آسيا ايجاد كرده است تا با استفاده از اين مراكز مظنونين به تروريسم را مورد تعقيب قرار دهد.

اين مراكز كه به نام مراكز اطلاعاتي مبارزه با تروريسم شناخته مي شوند، بر اساسي اطلاعاتي كه از سوي سيا منتشر مي شود فعاليت هايي را انجام مي دهند و تروريست هاي احتمالي را مورد تعقيب قرارمي دهند.

يكي از منابع رسمي مبارزه با تروريسم اعلام كرد: تعداد زيادي از موفقيت هايي كه سيا در كشف تروريسم حاصل كرده است به دليل ايجاد همين مراكز مشترك مبارزه با تروريسم بوده است.

به نوشته واشنگتن پست، برخي منابع رسمي اطلاع دادند: مراكز جديد مشترك مبارزه با تروريسم در كشورهايي همچون ازبكستان و اندونزي كه آمريكا به شدت از آنان انتقاد دارد، نيز ايجاد شده است.

ايجاد مراكز مشترك مبارزه با تروريسم براي اولين بار در زمان رياست جرج تنت بر سيا صورت گرفت و اين موضوع سبب شد كه سيا از روش هاي سنتي جمع آوري اطلاعات به برخي روش هاي مدرن ارتقاء پيدا كند.