نرخ تورم در ايران به 14.1 درصد رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران طي يك سال گذشته به طور ميانگين 14.1 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش، نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران طي شش ماه گذشته نيز به طور متوسط به 12.9 درصد رسيده است.

بانك جهاني همچنين نرخ تورم شاخص عمده فروشي در ايران طي يك سال گذشته را به طور ميانگين 10.9 درصد و ميانگين شش ماه اخير آن را 16.5 درصد اعلام كرد.

بر اساس گزارش بانك جهاني، ميانگين نرخ تورم در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا طي يك سال گذشته به طور ميانگين 2 درصد بوده است. همچنين نرخ تورم در كشورهاي شرق آسيا و اقيانوسيه نيز 6 درصد، اروپا و آسياي ميانه 4، آمريكاي لاتين و كارائيب 4.3، جنوب آسيا 8، آفريقا 7، و كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي 2.3 درصد بوده است.

بانك جهاني همچنين نرخ تورم كل كشورهاي جهان طي يك سال گذشته را 2.2 و طي شش ماه گذشته 2.8 درصد اعلام كرده است.