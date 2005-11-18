به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، ميكاييل شهرستاني كارگردان نمايش "آرش" در جلسه نقد و بررسي اين نمايش در فرهنگسراي نياوران با بيان اين مطلب گفت: "من عاشق بازيگري هستم و زندگي شخصي‌ام را تحت‌الشعاع اين حرفه قرار داده ام. اگر هفت بار ديگر هم به دنيا بيايم اين حرفه را انتخاب مي‌كنم، چون اين كار با خلقت ارتباط دارد. در حال حاضر من نقش كارگردان را بازي مي كنم، اما هميشه دلم مي خواهد بازيگر باشم. من با كارگرداني حرف ‌هايي را كه با بازيگري نمي‌توانستم بزنم، به تماشاگر انتقال مي‌دهم."

وي افزود: "مسوولان فرهنگسراي نياوران با حمايت‌هاي خود باعث شدند دو نمايش "آرش" و "اژدهاك" در اين سالن به اجرا درآيد. بايد از گروههايي كه قصد كار فرهنگي دارند حمايت شود. اين گروه، دست‌چين هفت هشت سال دوران تدريس من است و با آموزش‌هاي تكميلي در طي يك سال به اين پختگي رسيده است. اعضاي اين گروه با همت مثال‌زدني در برابر سختي‌ها ايستادگي كردند. هميشه مي‌خواستم آموخته‌هاي خود را به ديگران انتقال دهم و آنها را با خود به گور نبرم. چيزهايي را كه در اين سال‌ها ياد گرفته‌ام مديون استاد سمندريان و دكتر قطب‌الدين صادقي هستم."

كارگردان نمايش "آرش" با اشاره به اجراي آثار بيضايي ادامه داد: "استاد بيضايي از اين گروه حمايت كرد و مجوز اجراي نمايشنامه‌هاي خود را به گروه داد. اما من مي‌دانستم چه مسئوليت سنگيني بر عهده ماست. با اين حال گمان نمي‌كنم با شرايطي كه اين سالن دارد بتوانيم نمايش "بندار بيدخش" را در آن به اجرا درآوريم، چون به كار صدمه بسياري مي‌خورد و ترجيح مي‌دهم آن را اجرا نكنم. اين نمايش بايد در سالن‌هايي نظير چهارسو، قشقايي يا تالار مولوي به اجرا درآيد. طي جلسه‌اي كه با آقاي پارسايي داشتم ايشان قول و قرارهايي داد و قرار شد "بندار بيدخش" در كارگاه نمايش تئاتر شهر، دي يا بهمن امسال اجرا شود."

وي با اشاره به اجراي نمايش "آرش" گفت: "اين نمايش سال 77 در تالار چهارسو به كارگرداني دكتر صادقي با حضور نه برخوان روي صحنه رفت. در حالي كه تمامي بازيگران آن حرفه‌اي و تحصيلكرده تئاتر بودند. اما بازيگران اين نمايش هر كدام در سه يا چهار نقش بازي مي‌كنند و خيلي خوب توانسته‌اند از پس اجراي اين نقش‌ها بربيايند."

شهرستاني با تشكر ازمسئولان فرهنگسراي نياوران گفت: "نمايش "اژدهاك" از 30 آبان ماه به مدت 20 شب در سالن گوشه فرهنگسراي نياوران روي صحنه مي‌رود و اميدوارم رسانه‌ها و مطبوعات حمايت بيشتري از اين نمايش انجام دهند."