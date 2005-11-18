شهردار جديد منطقه 10 تهران معرفي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين مراسم يعقوبي معاون امور مناطق شهرداري تهران ، ‌مهندس نادر كرمي را به عنوان شهردار جديد منطقه 10 معرفي و از خدمات مرتضي دادخواه شهردار سابق منطقه تقدير كرد .

يعقوبي با اشاره به وظايف شهرداري نسبت به شهروندان گفت : نگاه مديريت شهرداري يك نگاه علمي ، همراه با برنامه ريزي ، شناخت الويتها است و شهروند مداري از اصلي ترين برنامه ها است.

وي افزود : اگر بخواهيم شهر خوب و سالمي داشته باشيم بايد به فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و آموزش بهاء بدهيم و كارآمدي، برنامه ريزي، اقتدار ، صداقت و مردمي بودن در مديريت شهري مهم است و منطقه محوري بايد مورد توجه قرار بگيرد.

معاون امور مناطق شهرداري تهران تصريح كرد : اگر شهردارمنطقه به وظايفش خوب عمل كند و ارتباط منطقي با مردم داشته باشد كسي از سيستم ناراضي نخواهدبود .

يعقوبي در ادامه مسئله نظارت بر ساخت و سازها ، مديريت بر منابع و استفاده درست از منابع انساني و آموزش را مورد تاكيد قرار داد و افزود : ارتباط با مردم و استفاده از پناسيل بالقوه افراد ساكن در محله ها رمز موفقيتها است.

همچنين ، نادر كرمي شهردار جديد منطقه 10 تهران نيز در ادامه با اشاره به مختصات محدوده خاطر نشان كرد: حدود 350 هزار نفر از بهترين بندگان خدا در 8 كيلومتر مربع در بافتي فشرده به لحاظ جمعيتي زندگي مي كنند كه سرانه فضاي سبز آن 8/1 مي باشد و اين نشان مي دهد كه منطقه از عقب ماندگي طولاني مدت رنج مي برد مهندس كرمي تصريح كرد: براي ارتقاء وضعيت و محروميت فعلي منطقه مي توانيم با مديريت مشاركتي و شناخت فرصت ها و جذب سرمايه هاي مردمي به اين مهم برسيم.

شهردار منطقه 10 تهران در پايان گفت: براي نوسازي بافت فرسوده مي توان از سرمايه ها و امكانات مؤسسات غيردولتي و حتي منابع جهاني استفاده كنيم تا سرانه هاي خدماتي و فضاي سبز و نوع زندگي شهري را در اين منطقه ارتقاء ببخشيم.

در ادامه اين مراسم مهندس دادخواه طي سخناني، گزارش عملكرد مدت مسئوليت خود در منطقه را ارائه كرد.

در پايان اين مراسم به رسم يادبود لوح تقدير و هدايايي به مهندس دادخواه شهردارسابق منطقه 10 اهداء شد.

