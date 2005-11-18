به گزارش خبرنگار "مهر" از قم، آيتالله جوادي آملي شب گذشته در ديدار با صفار هرندي نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را در ارتقا دانش و فرهنگ مردم و جامعه مهم توصيف كرد و گفت: "انقلاب اسلامي ايران بر پايه مباني فرهنگي پيروز شد و ادامه آن نيز بر ارتقا سطح فرهنگ و دانش مردم بستگي دارد."
وي با اشاره به برخي نارساييها در جامعه گفت: "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينههاي فكري و ترويج مسايل اخلاقي در جامعه بايد تلاش فراوان كند."
آيتالله جوادي آملي ضمن تاكيد بر نظارت درست و دقيق بر مطبوعات و تشكيل ستادي براي پيشگيري از تخلفات گفت: "با توقيف كردن و بگير و ببند تنها ميتوان 20 درصد در جلوگيري از تخلفات موفق بود، ولي با فكر و درايت ميتوان از 80 درصد تخلفات و آسيبها جلوگيري كرد."
آيتالله جوادي آملي استفاده از متفكران حوزه و دانشگاه را يكي از هنرهاي وزارت فرهنگ و ارشاد در جهت توليد علم دانست و يادآور شد: "برخي كتابهايي كه توليد ميشود كتابهاي خوبي است، ولي نياز جامعه را برطرف نميكند. وزارت ارشاد بايد از متفكران در جهت توليد كتابهاي مفيد كمك بگيرد."
وي ضمن تاكيد بر حفظ مباني ديني در فعاليتهاي فرهنگي خاطرنشان ساخت: "بيراهه رفتن در مسايل فرهنگي جز شكست نتيجهاي نخواهد داشت."
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